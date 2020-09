Cantando 2020: Laura Novoa tuvo un ingreso accidentado a la pista y casi se cae

Laura Novoa se tropezó al ingresar a la pista y casi se cae Crédito: Jorge Luengo / laflia

La gala del Cantando 2020 de ayer fue muy emocionante para Laura Novoa. La actriz decidió homenajear a su padre, Pepe Novoa, durante la ronda de ritmo libre y, en medio de los nervios por la presentación, tuvo un fallido ingreso a la pista.

Después de que Ángel de Brito y Laurita Fernández presentaron a la pareja para que pudieran entrar a escena, Novoa se tropezó en la escalera. "¿Se complicó con la escalera, Laura?", bromeó conductor.

Y en ese momento, Laurita Fernández advirtió, en relación son las medidas de distanciamiento social establecidas para protegerse contra el coronavirus: "Pato [Arellano, su compañero] no la puede ayudar a bajar".

Pero lejos de sentirse avergonzada, la actriz se tomó el momento con humor y expresó: "Se me complicó con la escalera, casi me caigo. Sos malo, me lo dijiste, pensé que no se habían dado cuenta. Se re vio".

"En el teatro dicen que es buen augurio, que trae buena suerte", le dijo Laurita, con la intención de animarla. "Sí, fijate lo que fue el debut de Vicky Xipolitakis. Se le trabó el zapato y se ganó el verano. No fue nada. Es muy difícil bajar una escalera y más con un vestido que podés llegar a pisarte", la consoló Moria Casán.

Emotivo homenaje

Durante la gala de ritmo libre, Novoa eligió la canción "Dale alegría a mi corazón" para homenajear a su padre: "Yo lo quiero como papá, yo aprendí a ser actriz gracias a él, pero además él es un ser político, ayuda mucho a los actores y eso me llena de orgullo", dijo.

Después de cantar, la actriz confesó: "Ahora sí puedo hablar, no quería decir absolutamente nada. Estoy muy orgullosa de ser la hija de quien soy. Él fue uno de los primeros que tuvo que ver con el teatro acá en Argentina, eso me pone muy contenta. Yo era muy rebelde y durante mucho tiempo no decía que él era mi papá porque yo iba a poder con todo. Y ahora que estamos todos tan grandes, es un placer poder decirle que estoy muy orgullosa de él y de mi mamá".

En la devolución, Nacha Guevara consideró que Novoa tuvo una afinación mejor y agregó: "Lo disfrutaste un poco más. Para mí fue corto, debería haber durado un poquito más. Lo hicieron bien, puede estar mejor" (6). Por su parte, Karina "La Princesita" Tejeda se mostró más disconforme: "Puede que te haya notado disfrutando un poco más, desafinaciones hubo. No me terminó de convencer, pero estuvo bien" (4).

En el momento de evaluar, Oscar Mediavilla opinó que de a poco Novoa se iba a animando a más (voto secreto), y finalmente Moria concluyó que "brillaron", y sentenció: "Fueron una lady y un señor, y me gustó que homenajearon a la gente en vida. Me parece que se esfuerzan mucho, ustedes hagan lo que se les canta, este homenaje tuvo verdad y tuvo juego, me gustó" (8).