Ingrid Grudke habló del mal momento de salud que atravesó y preocupó a sus seguidores: “A la guardia”

Escuchar

Si bien a través de su cuenta de Instagram Ingrid Grudke comparte sus trabajos como modelo, sus recetas fitness, sus rutinas de entrenamiento y sus clases de modelaje, esta semana subió un contenido distinto que asustó a sus seguidores. La modelo reveló que vivió una dramática situación de salud y terminó en el Hospital. Para llevar tranquilidad detalló qué fue lo que le pasó y cómo se encuentra actualmente.

Ingrid Grudke reveló en redes sociales que sufrió problemas respiratorios a raíz de un fuerte cuadro gripal Instagram ingridgrudke

Esta semana, la modelo relató en sus stories de Instagram el mal momento de salud que le tocó atravesar. “Gracias a todas las personas que me atendieron en el Hospital Rivadavia. Tuve un episodio de angustia por la poca capacidad respiratoria que tenía por un cuadro severo de estas gripes virales que hay en estos tiempos y creo que muchos lo estamos sufriendo ahora”, escribió Grudke.

Ingrid Grudke reveló que terminó en la guardia del Hospital Rivadavia por un cuadro gripal (Foto: Instagram @ingridgrudke)

“Como estaba sola y vivo cerca del mismo, decidí mandarme a la guardia sin pensar mucho y recibí una excelente atención”, agregó, para destacar el gran trato que recibió de los médicos del lugar. “Sé que es su trabajo, pero necesito decirlo. ¡Muchas gracias!”, sostuvo. A su vez, aseguró que ya se sentía “mucho mejor”.

Su mensaje generó preocupación entre sus fanáticos, por lo que unos momentos después, la conductora hizo un nuevo posteo para llevar tranquilidad. “¡Todo pasa! Hoy ya estoy mejor. Recibí mensajes de muchas personas que están con los mismos síntomas”, comentó. “Esto pasa. Es parte del ser humano, Gracias por tantos mensajes de amor”, sentenció Grudke. Sus palabras estuvieron acompañadas por un selfie que se tomó en el living de su casa.

La modelo actualizó a sus seguidores sobre su estado de salud y reveló que se sentía mejor (Foto: Instagram @ingridgrudke)

Posteriormente, la fisicoculturista publicó un video para actualizar a sus fans sobre su estado de salud. “Acá estoy otra vez de regreso. Bueno, ya está pasando esta gripe que me agarró tan fuerte. Gracias por todos esos mensajitos hermosos que me enviaron. Todavía tengo que descansar un poquito más”, dijo ante la cámara.

“Desde el sábado que estoy así. Solo estoy en mi casa contemplando la vista y tratando de superar esta gripe virósica o lo que me agarró. Creo que hay muchos y sé qué muchos de ustedes lo tuvieron y están igual que yo, así que no me siento tan sola”, cerró y dio cuenta que mientras se recupera ya organiza su agenda para sus próximos compromisos.

Ingrid Grudke reveló los abusos que sufrió a lo largo de su carrera y aseguró que aún hay nombres que no puede decir

En 2021 Ingrid Grudke reveló públicamente que sufrió acoso sexual a los 23 años y hace unos pocos meses, durante su paso por el ciclo +Caras (Net TV) conducido por Héctor Maugeri, habló a corazón abierto y profundizó en el tema. “Me di cuenta de grande de que fueron varias las situaciones y momentos en los que sufrí abuso. El manoseo y algunas otras cosas más, no quiero entrar en detalle, pero hay nombres que jamás pude dar. Ahora me doy cuenta de que era un abuso, pero en ese momento era algo que se dejaba pasar”, sostuvo la modelo.

Ingrid Grudke habló sobre sus comienzos en el modelaje (Crédito: Instagram @IngridGrudke)

“Se tomaban algunas cosas con naturalidad. Situaciones en las que un hombre te molestaba, quería salir con vos, en realidad quería tener sexo con vos, y vos terminabas diciendo ‘bueno, venite, no es que me gustes, pero ya está’. Ahora lo pienso y digo ‘¿por qué dije que sí en ese momento?’”, reflexionó Grudke.

“¿Tuviste intimidad para que te dejaran en paz?”, le preguntó el conductor, ante lo que ella respondió: “Y sí, es definirlo así. Ahora ya se puede hablar, las mujeres hablamos y contamos. Y cuando lo analizo, por ahí ahora lo digo de manera simple, pero es porque justamente hablando con amigas te das cuenta de que eran abusos”.

LA NACION