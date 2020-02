Ingrid Pelicori e Irina Alonso: el teatro como legado familiar

Las hijas de Ernesto Bianco e Iris Alonso comparten un emotivo viaje por su familia de artistas Crédito: Patricio Pidal AFV

¿Qué es el patrimonio cultural sino una sumatoria de todas las voces y visiones que formaron parte de nuestra historia? A partir de esta idea como puntapié, las hermanas actrices, dramaturgas, directoras y docentes Ingrid Pelicori e Irina Alonso reconstruyeron la historia de su propia familia, principalmente la de sus padres: Ernesto Bianco e Iris Alonso, ambos actores. Pero también la de sus tíos maternos: los hermanos Alonso, Mario -cantor de tangos-, Tito y Pola, figuras de la época de oro del cine argentino, luego casados con la actriz María Rosa Gallo y el autor Osvaldo Dragún, respectivamente. Atesorando ese legado que ambas llevan con orgullo y mantienen en sus propias carreras profesionales juntaron mucho material que encontraron en la casa de sus padres luego de la muerte de su madre unos años atrás, comenzaron a armar lo que es Papá Bianco y los Alonso, un auténtico biodrama o teatro documental y que acaban de estrenar como autoras, directoras y protagonistas en el legendario Teatro del Pueblo ahora con sala nueva propia y definitiva en pleno Almagro. Si esta sala marcó su sello abocándose a dramaturgias nacionales, con esta obra no solo mantiene su línea sino que va por más y se interesa por ahondar en estos personajes fundamentales para la escena argentina.

Como todo biodrama, la propuesta busca recrear de alguna manera la vida de sus padres. Y consta de tres partes: un primer recorrido sobre la familia materna, acompañado de fotos, fragmentos de material audiovisual y testimonios de gente que los conoció. Luego, se recrea una entrevista a Ernesto Bianco, a cargo de un actor invitado diferente en cada función (los primeros confirmados son: Claudio Da Passano, hijo de María Rosa Gallo y con quien vivieron una infancia como primos, Horacio Peña y Osmar Núñez). En esta parte, las hermanas juegan a hacer de periodistas y se suma, además, la prima de ellas: Ángeles Alonso, también actriz, residente mexicana y que en su visita por Buenos Aires participará en la entrevista haciendo el rol de mamá Iris. Finalmente, hay un último momento en el que Irina e Ingrid se adentran en sus propios recuerdos por ser parte de esta familia tan artística.

Haciendo fuerte foco en la figura de su padre, Ernesto Bianco, protagonista de clásicos en el Cervantes y en el San Martín pero al mismo tiempo cómico televisivo muy popular ya que participó en exitosos programas como Mi cuñado y otros junto a Alberto Olmedo, las hermanas comenzaron esta tremenda búsqueda de raíces como modo de rendir homenajes pero sobre todo para preservar los recuerdos de quienes sin dudas marcaron una época.

"La idea surgió cuando después de la muerte de nuestra madre, encontramos en su casa muchísimas carpetas con reportajes, notas, críticas, entrevistas, de todas las épocas y a todos los integrantes de la familia. Principalmente a papá. Es un material riquísimo, y nos pareció muy lindo hacer un espectáculo a partir de todo esto. Por su significación para nosotras, pero también como modo de compartir y transmitir un legado cultural, un patrimonio cultural de nuestra ciudad y de nuestro país", cuenta Ingrid Pelicori. "Era un material que, en mi caso, yo sabía que existía pero nunca había visto con mis propios ojos. Fue muy impactante para mí, sobre todo porque tanto mis tíos varones como mi padre murieron cuando yo era muy chica, y me enteré gracias a los reportajes de muchos aspectos de sus vidas que ignoraba. Fue realmente muy fuerte todo ese material. Primero pensamos en hacer una página web porque sentíamos que algo había que hacer con tan interesante documentación y pronto apareció la idea de darle forma teatral. También fue un oportuno estímulo el proyecto teatral Familias, en el Rojas, curado por Maruja Bustamante" cuenta Irina Alonso que además de actriz es directora, dramaturga y docente y para este año tiene varios proyectos en carpeta. Por empezar, reestrenar León y Sarita, un grotesco actual escrito y dirigido por ella y, además, retomar funciones del unipersonal Sombras sobre el vidrio esmerilado, sobre el cuento de Saer.

"Intentamos en todo momento huir del formato conferencia y de cualquier solemnidad. Contamos esta historia con canciones, nos acompañamos con la guitarra en muchos momentos, también hay algunos pequeños momentos de baile. Cuidamos de impregnar nuestra obra con el humor, la amorosidad, la frescura y el espíritu lúdico que hubo siempre en nuestra familia. Y tuvimos la suerte de poder entrevistar y grabar el testimonio de personas que nos aportaron también anécdotas divertidas y momentos emotivos como por ejemplo José Martínez Suárez, Pepe Soriano, Nelly Prince, Claudio García Satur, Claudia Lapacó, Jorge Rivera López, Ana María Picchio, Marta Bianchi, María Rosa Fugazot", suma Pelicori entusiasmada porque su año viene cargado de grandes proyectos.

Además de esta obra, los domingos se encuentra coprotagonizando Agamenón, de Esquilo, de su propia versión en su segunda temporada, junto con Osmar Núñez. Además, en abril, se repondrá Cae la noche tropical, de Manuel Puig con adaptación de Santiago Loza y Pablo Messiez en el Teatro San Martín, obra en la que comparte cartel con Leonor Manso. Por último, en marzo y durante cuatro única funciones presentará un espectáculo de poesía y flamenco: Federico, poema del cante jondo, a partir del universo de Federico García Lorca y con dramaturgia de la propia Pelicori.

Las hermanas ya habían trabajado juntas en algunas oportunidades pero nada puede compararse con este desafío. Es que no se trata de una obra común y corriente sino de descubrir sus propias historias, un pasado que las une, un trabajo muy intenso que les demandó dedicarse un año completo a estudiar el incontable material que tenían, catalogándolo, editándolo, dejando mucho afuera, un trabajo que incluyó fuertes emociones y redescubrir de alguna manera la historia compartida. "Gracias a toda la investigación que hemos hecho de un año a esta parte, mi pasado está un poco más habitado de colores: conocí compañeros de trabajo de papá, escuché qué cosas pensaban de él y qué recuerdos ha dejado en ellos, me enteré de anécdotas de mi tía Pola y de mi tío Tito, escuché a mi tío Mario cantando, vi películas de Tito y de Pola que nunca había visto, y tantas cosas más que me pasaron a lo largo de este proceso. Agradezco que el teatro me haya dado esta posibilidad" rebate Irina.

