Insólito: en la TV pública mostraron un video sobre los controles de alcoholemia pero se trataba de un sketch

Durante los festejos de Navidad se intensificaron los controles de alcoholemia con miles de operativos en todo el país y, como todos los años, trascendieron algunas imágenes sobre las excusas más insólitas que dieron los conductores para justificar su estado de ebriedad. Es así que en el programa Alta Voz que se transmite por la TV Pública de 17.30 a 18 intentaron reproducir un video sobre el tema, pero no se percataron del error hasta que estaba al aire.

El episodio sucedió en el segmento llamado “Tendencias”, donde presentaron un informe titulado como “Las insólitas excusas en los controles de alcoholemia”, con el que buscaban exponer un problema recurrente después de las Fiestas, pero la situación no salió como estaba pautada. Minutos antes de mostrar el video, uno de los panelistas contó que hubo casi tres mil puestos de controles de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la Nochebuena y Navidad.

“La buena noticia es que solo el 1% de los testeados superó el 0.50 de alcohol en sangre. Mientras que el año pasado la cifra había superado el 3%”, dijo uno de los panelistas que presentó el tema en el ciclo que conducen Cata De Elia y Juan Ignacio Velcoff. “Tenemos un montón de excusas bizarras de la gente y vamos a verlas en el siguiente video. Mirá”, agregó el periodista para dar pie a las imágenes.

El insólito error de la TV Pública con un sketch de Yayo sobre controles de alcoholemia

En el video aparece el humorista Yayo Guridi, quien hace de policía de tránsito y le pide al actor Marcelo Ruidíaz que baje la ventanilla del auto para hacer el test de alcoholemia. “Si baja la ventanilla vamos a poder hablar”, le indica a su compañero, quien simula estar completamente borracho y no entiende nada de lo que le dice. “Disculpá que te baje a abrir, no anda el timbre”, añade Ruidíaz, quien aclara que “no estudió y que se presentó de cara dura”, cuando le dicen que se trata de un “test” de alcoholemia. “Vengo de la despedida de soltera de las chicas y ellas me hablaban de cerca. Me decían cosas y por eso es que vos sentís algo, pero yo no tomé una gota”, indica otra actriz.

Minutos después, cuando vuelven al piso, el panelista explica que “esas son las excusas” que dan los conductores. No obstante, lo que se pudo ver en la pantalla no era otra cosa que un fragmento de una escena del ciclo Peligro sin codificar, donde años atrás parodiaban las mejores excusas para evadir un control de alcoholemia.

Uno de los panelistas presentó un sketch como una situación real y las imágenes se viralizaron en las redes sociales Captura de TV

“¿Eso era real?”, quiso saber la conductora, un tanto sorprendida por el video. “No, era un sketch de Yayo. Pero sí tenemos el video real, producción, vamos a verlo”, pidió en medio de la incomodidad el panelista por la situación. Enseguida la conductora interrumpe y advierte que “no hay video”.

Sin más remedio, el panelista decide contar parte de una imagen que trascendió en los últimos días. “Te lo cuento yo. Hay, por ejemplo, una chica colombiana que le da positivo, que tiene alcohol en sangre y ella dice: ‘pero mi vida, estamos en las fiestas ¿Qué querés?’”, relató en complicidad con sus compañeros que lo secundaron.

Una escena del sketch de Yayo y Marcelo Ruidíaz Captura de TV

En esa línea, resalta que hubo otro muchacho con otra excusa. “Dice: ‘bueno, entonces díganle a la gente que no festejen Navidad’”. Por último y para tratar de desdramatizar lo ocurrido con el video fallido, la conductora añade que “al final, Yayo se quedó corto”, con las excusas que da la gente. “La verdad, una vergüenza. No tomen más alcohol en las fiestas o cuando manejen no tomen alcohol”, cerró.