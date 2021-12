El exabrupto de Anna del Boca tras ganar un premio que avergonzó a su mamá

Anna del Boca fue demasiado sincera y dejó a todos boquiabiertos en el estudio de Intrusos (América), incluyendo a su madre, que se encontraba detrás de cámara y se sintió absolutamente avergonzada por la respuesta de su hija.

Después de la correspondiente presentación como invitada estelar del programa, Rodrigo Lussich le preguntó a Anna cómo se sentía tras haber ganado el premio Revelación de los Martín Fierro Digital por su protagónico en Perla Negra 2.0, la remake de la clásica telenovela de la década del 90, que también se llevó la estatuilla de Mejor Ficción.

El exabrupto escatológico de Anna del Boca

“¿Estás contenta?¿Estás chocha?”, le consultó el conductor. La hija de Andrea del Boca le respondió sin pelos en la lengua: “Mirá, te voy a ser honesta. Estoy con cagad... hace cinco días”, aseguró la joven actriz de 21 años.

Inmediatamente se desataron las carcajadas de todos los presentes. Y también de la madre, que no sabía qué más hacer para taparse la cara. “La madre, que está afuera, acaba de hacer así”, apuntó Adrián Pallares imitando el gesto avergonzado de Del Boca. “Al instante bajó la cabeza, como diciendo ‘que venga a buscarme un taxi ya a la puerta’”, bromeó.

“Andrea, la nena te salió auténtica y nosotros valoramos a la gente auténtica”, agregó Lussich como para suavizar la situación. “Es Del Boca 2.0″, aseguró Pallares.

El gesto de Andrea del Boca al escuchar el exabrupto de su hija

“Es cierto, es cierto”, agregó Anna e intentó explayarse un poco más sobre su sentimiento luego de haber obtenido el premio. “Lo dije también en el discurso, no siento que lo merecía... No estoy tan orgullosa. Todo el tema de los beneficios de ser ‘hija de’, en algún punto es como que mi yo insegura lo siente”, explicó.

“Siento que fue servido en bandeja, capaz que estoy más acostumbrada a luchar más las cosas”, reflexionó la actriz. Y agregó: “Desde que nací, primero vino la exposición y ahora recién son los primeros pasitos de las cosas que realmente me apasionan. A mí me apasiona el rubro, no la fama de cartón”.

Anna continuó explicando que no se siente del todo cómoda con el contacto con los medios de comunicación y reveló que está trabajando para no tomarse en serio los comentarios negativos que le dedican en las redes sociales. “Ya esto (en referencia a la entrevista en Intrusos) me pone nerviosa”, aseguró la joven.

Precisamente en ese mismo programa, hace algunos meses contó que está muy cerca de cambiar su nombre y llevar el apellido Del Boca en su documento. “Me parece que ya es hora”, dijo en aquella oportunidad, acompañada también por su mamá.

Andrea del Boca con su hija Anna Instagram

Anna en realidad se llama Anna Chiara Biasotti del Boca. Pero este año decidió recurrir a la Justicia para modificarlo, luego de denunciar a su padre, Horacio Ricardo Biasotti, por abuso y corrupción de menores. “Está todo bien. Es una decisión que vengo cocinando hace muchos años. Siempre fui Anna Del Boca en mi mente y en mi corazón. Mis amores, mi gente cercana... Me parece que ya era hora”, sostuvo.