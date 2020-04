Morena Rial preocupó en las redes con un angustiante mensaje tras la polémica discusión con su pareja

Morena Rial y su novio, Facundo Ambrosioni volvieron a estar en el centro de la polémica por un confuso y violento episodio en las redes sociales. Todo comenzó el domingo por la noche cuando, en medio del cumplimiento de la cuarentena obligatoria que rige en Argentina por coronavirus , la hija de Jorge Rial mantuvo una "íntima" charla con una amiga a través de un vivo de Instagram.

En esa comunicación, cientos (del millón) de seguidores de More dijeron presente y en más de una oportunidad escribieron comentarios entorno a lo que decían las amigas. Luego de una anécdota, la amigo de Morena leyó el siguiente mensaje: "Violencia de género, cagalo a piñas". La respuesta de Morela no tardó en llegar: "Chicos, yo no le voy a pegar, pobre. Me da hasta lástima, después sale perdiendo él".

Polémico cruce en redes sociales de Morena Rial y el padre de su hijo, Facundo Ambrosioni

Lejos de pasar desapercibido, en el video se logró escuchar la respuesta de Facundo que la llamó "tóxica". De inmediato, Morena gritó: "Tóxica será tu vieja, ¿escuchaste, no?" y se dirigió a su público para referirse a las veces que él le fue infiel.

Ambrosioni también realizaba un vivo desde su Instagram por lo que los seguidores del cordobés también fueron testigos del cruce entre la pareja. Cuando todo parecía haberse calmado, Facundo dijo por lo bajo unas palabras y de inmediato Morena se irritó: "¿Qué dijiste? ¡No te hagas el pelotudo! Este se piensa que a mí me importa lo que piensa. Pobre, un día de estos chau, va a morir y va a quedar en el recuerdo. Cinco minutos más de vivo y vamos a las piñas, literal".

A los pocos minutos, los dos dieron por terminados sus videos y en cuestión de horas marcaban tendencia en Twitter por su "frustrada convivencia". Si bien durante el lunes Ángel de Brito dijo en su programa que la hija de Jorge Rial no quiso comunicarse ni hablar del tema; lo cierto es que por la noche volvió a alarmar a sus fanáticos con una postal de ella misma con ojos tristes y citando una canción con un un angustiante mensaje: "Porque por más que ande high (arriba), lloro por la night (noche) nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes (ojos) perdonando lies (mentiras), sintiéndome die (morir)".

La publicación de More Rial en su Instagram durante la madrugada del martes

Hasta el momento la pareja no volvió a aparecer en las redes ni usó sus canales para dar alguna explicación.

Dónde pedir ayuda

Línea 144 : Es la línea gratuita de atención para mujeres en situación de violencia. Atiende las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país

: Es la línea gratuita de atención para mujeres en situación de violencia. Atiende las 24 horas, de manera gratuita y en todo el país Oficina de Violencia Doméstica: Atiende todos los días, las 24 horas. Queda en Lavalle 1250 PB, CABA. Se puede llamar al (011) 4123- 4510 (al 4514)