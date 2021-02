Internado, Flavio Mendoza habló de su salud: “Mi mayor preocupación es Carmen Barbieri”

Desde el Sanatorio Los Arcos, del barrio porteño de Palermo, en donde se encuentra internado por coronavirus, Flavio Mendoza realizó un posteo en sus redes sociales para contarle a sus seguidores cómo se encuentra hoy. Conmovido por las muestras de cariño recibidas en los últimos días, el coreógrafo dijo que está mejor, pero muy preocupado por Carmen Barbieri, su compañera de elenco en Un entierro o un velorio.

“Perdón que no puedo contestar todos los mensajes. Hay momentos en los que no me puedo mover de la fiebre, pero de a poquito voy mejorando”, escribió el bailarín.

Y añadió: “Gracias por tanto amor y buena energía. Mi mayor preocupación es Carmen, todos los días pienso en ella, en mi hijo, y rezo para que todos estemos mejor. Cuídense mucho. A mi me pegó muy fuerte y a Carmen, peor. No es chiste este virus. Si lo tenés y no te sentís mal, es una bendición, pero pensá que podés contagiar a alguien que sí la pase mal”.

Para culminar, Mendoza le pidió a sus seguidores que tomen todas las medidas posibles para evitar contagios. “Pensemos en los demás, cuidémonos entre todos. Obvio que tenemos que trabajar para poder vivir, pero con conciencia y cuidado por favor”.

Esta no es la primera vez que Flavio le deseó una pronta mejoría a Barbieri, quien se encuentra internada en la terapia intensiva de la clínica Zabala por complicaciones respiratorias derivadas del coronavirus. Hace dos días, compartió un video en el que Carmen está realizando una serie de fotos de promoción. Junto a esas imágenes, el productor escribió: “Que Dios nos cuide y podamos volver a reír pronto. Fuerza Carmen, de esta salimos juntos”.

Antes de las internaciones, Flavio tuvo un cruce con Barbieri cuando la trató de “hipocondríaca”, previo a que se confirmase que ella tenía coronavirus. La artista se mostró profundamente ofendida ante esas palabras y llegó a amenazar con iniciarle acciones legales. Pero cuando la salud de Barbieri empeoró, Flavio se mostró muy preocupado, dijo que ese comentario lo realizó sin saber que ella estaba internada, y agregó: “Jamás jugaría con la salud de una persona que quiero”.

Desde el hospital, Mendoza también le escribió una carta a su hijo Donisio, pidiéndole perdón por no poder estar a su lado estos días. “Hijo mío, te pido perdón por no poder estar cuidándote. Sos tan chiquito y no sabés por qué papá no está ahí con vos. Solo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa. Papá se va a poner fuerte para volver a estar a tu lado. Estás rodeado del amor de tus tías, la Chaco y Ari. Te extraño mucho. Me duermo mirando videos tuyos porque es lo que me reconforta: ver tu sonrisa y tu felicidad”, expresó el coreógrafo.

LA NACION