Internado por coronavirus, Flavio Mendoza le escribió una carta a su hijo Dionisio: “Te pido perdón”

Internado en el Sanatorio Los Arcos del barrio porteño de Palermo con un cuadro confirmado de Covid-19, Flavio Mendoza (46) recurrió a las redes sociales para dedicarle un sentido mensaje a su hijo Dionisio. En su posteo, el coreógrafo y bailarín le prometió que se repondría y que volverían a estar juntos.

“La está pasando mal por la fiebre”. Con esas palabras Cinthia Fernández relató en Los ángeles a la mañana cómo enfrenta Mendoza su internación por coronavirus. Mientras aguardaba el resultado del hisopado que luego confirmaría su diagnóstico, el coreógrafo le dedicó una extensa carta a su hijo de 2 años.

“Hijo mío, te pido perdón por no poder estar cuidándote. Sos tan chiquito y no sabés por qué papá no está ahí con vos”, comienza el texto de Mendoza que acompaña una foto de Dionisio con chupete.

“Solo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa. Papá se va a poner fuerte para volver a estar a tu lado. Estás rodeado del amor de tus tías, la Chaco y Ari. Te extraño mucho. Me duermo mirando videos tuyos porque es lo que me reconforta: ver tu sonrisa y tu felicidad”, añadió el coreógrafo.

De la misma manera que Micaela Lapegüe hiciera con los haters que celebraron la internación de su padre, Mendoza también dedicó un párrafo a quienes lo criticaron por su contagio: “Sos todo lo que está bien y lo que me hace bien a mí. Sé que esto vos no lo vas a leer, pero papá es una persona pública y hay mucha gente que nos quiere y se preocupa por nosotros. Ojalá empecemos a cambiar como seres humanos y dejar de regocijarse con la desgracia ajena porque nadie está libre, lamentablemente, de esto”, afirmó en relación con la pandemia que ya se cobró más de dos millones de personas en todo el mundo.

“Es un virus de mierda que no solamente te enferma sino que te aleja de las personas que amás y, en este caso, de un angelito que nada de culpa tiene. Tengo el corazón roto por no poder estar a tu lado. Te amo hijo. Sé feliz que es lo único que importa”, concluyó.

LA NACION