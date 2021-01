Flavio Mendoza tiene coronavirus y seguirá internado

Flavio Mendoza se encuentra internado desde anoche en el Sanatorio Los Arcos, tras tener síntomas de Covid-19. Se trata de un nuevo caso en una temporada teatral complicada.

Tras el positivo con internación incluida en terapia intensiva de Carmen Barbieri, integrante de la obra Un estreno o un velorio –en Buenos Aires- , anoche presentó sintomatología de la enfermedad Flavio Mendoza y tuvo que ser internado.

Tras el hisopado de esta noche se confirmó que el coreógrafo dio positivo de Covid, tal como le confirmó a LA NACION su agente de prensa, Pablo Tomaselli. “Confirmado, positivo y seguirá internado”, dijo.

El mismo Tomaselli confirmó anoche también la internación. “Venía de Carlos Paz en auto y le dolía la garganta y el cuerpo. Cuando llegó a la casa levantó fiebre. Por precaución está internado en el Sanatorio Los Arcos”, había dicho.

Según pudo saber este medio, tanto anoche como durante el día de hoy, Mendoza seguía presentando síntomas, dificultades respiratorias y tos. Tenía mareos y chuchos de frío. Por este motivo le realizaron una tomografía computada para descartar una neumonía, entre otros estudios.

Ahora, con resultados concretos, los médicos siguen de cerca el cuadro y esperan que evolucione favorablemente.

En el caso de Flor de la V, ella dio negativo, al igual que Facundo Mazzei, otros de los integrantes destacados de su compañía en Carlos Paz, donde están protagonizando la obra Tres Empanadas.

Cabe recordar que otra de las actrices que trabaja con Flavio, Georgina Barbarossa, decidió en las últimas horas tomarse una licencia para cuidarse.

El perdón a su hijo

Flavio Mendoza compartió un texto en Instagram dirigida a Dionisio, su único hijo. “Hijo mío te pido perdón por no poder estar cuidándote, sos tan chiquito y no sabés por qué papá no está ahí con vos. Solo quiero que sepas que te amo tanto y sos lo único que me importa. Papá se va a poner fuerte para volver a estar a tu lado, estás rodeado de amor de tus tías la Chaco y Ari. Te extraño mucho, me duermo mirando videos tuyos porque es lo que me reconforta: ver tu sonrisa y tu felicidad. Sos todo lo que está bien y lo que me hace bien a mí”, escribió.

“Sé que esto vos no lo vas a leer pero papá es una persona pública y hay mucha gente que nos quiere y se preocupa por nosotros. Ojalá empecemos a cambiar como seres humanos y dejar de regocijarse con la desgracia ajena porque nadie está libre lamentablemente de esto es un virus de mierda que no solamente te enferma si no te aleja de las personas que amás y en este caso de un angelito que nada de culpa tiene tengo el corazón roto por no poder estar a tu lado. Te amo hijo sé feliz que es lo único que importa”, agregó.