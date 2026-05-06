Ivana Icardi mostró su transformación física tras someterse a una cirugía estética: “Disimulaba con la ropa”

Ivana Icardi decidió someterse a una cirugía estética para modificar algunos aspectos de su cuerpo con los que no se sentía cómoda. A través de su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 970.000 seguidores, compartió imágenes del antes y después que evidenciaron el resultado de la intervención y reflexionó sobre los motivos que la llevaron a realizarse el procedimiento.

La hermana de Mauro Icardi mostró, a pedido de sus seguidores, el “antes y después” de su cambio físico tras someterse a una cirugía estética. “Sé que hay mucha gente que se llevó las manos a la cabeza con que no me hacía falta. Pero cuando está documentado, se puede ver muchísimo mejor la diferencia”, sostuvo.

Ivana Icardi reveló que se realizó una cirugía estética (Foto: Instagram @ivannaicardi)

En este sentido, explicó que en los cinco meses previos a la operación “había subido mucho de volumen y como cinco kilos de peso” y los “disimulaba con la ropa un poco porque el frío en Madrid lo requería y otro porque yo sabía que no me favorecía verme muy ajustada”. A partir de esto, dijo que su “mayor conflicto” eran “las chichas en la espalda”.

Ivana Icardi mostró cómo cambió su cuerpo tras el procedimiento (Foto: Instagram @ivannaicardi)

Acto seguido, compartió el video que publicó la cuenta de Clínicas Diego de León, el centro en el que se atendió en Madrid, España, ciudad en la que vive. En el mismo se pudo ver cómo cambió la espalda de Icardi tras someterse al procedimiento para reducir grasa localizada en la zona. Ella quedó feliz con el resultado final. “Increíble. Igual es muy tendencia mía. Engordo en invierno y adelgazo en verano, pero esta vez creo que se me había ido un poco de las manos”, expresó la influencer y remarcó que hacía deportes para mantenerse sana y en forma.

Ivana Icardi mostró su antes y después tras realizarse una cirugía estética (Foto: Captura de video)

En cuanto al procedimiento que se realizó la exparticipante de Gran Hermano, en la publicación el centro médico especificó que le realizaron una “cirugía de remodelación 360 en la que se elimina grasa localizada y se esculpe el cuerpo desde cualquier ángulo”.