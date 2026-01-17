James Cameron reveló cuál es el mejor asiento del cine para ver una película: “Podrás disfrutar mejor”

Con el estreno de Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de su exitosa saga, James Cameron volvió a convertirse en el centro de todas las miradas, tanto por el impacto de la película como por su presencia en las alfombras rojas en todo el mundo. Pero, en medio de la expectativa que despertó este nuevo capítulo, el director sorprendió con una declaración que despertó curiosidad entre cinéfilos: reveló cuál es, según su experiencia, el mejor lugar para sentarse en el cine y disfrutar al máximo de cada escena.

La revelación surgió a partir de un video que compartió SensaCine, en el que Cameron explicó que el sector central de la sala es el lugar ideal para vivir una experiencia cinematográfica plena. Según detalló el director, sentarse en el medio permite apreciar mejor la imagen y el sonido, algo clave para disfrutar producciones inmersivas como Avatar. “Me gusta sentarme donde la pantalla simplemente llena mi visión periférica”, explicó.

El secreto de James Cameron para disfrutar el cine

En sus declaraciones, opinó que el mejor asiento del cine está en el centro de la sala y a una altura intermedia, es decir, no demasiado cerca de la pantalla, pero tampoco en las últimas filas, ya que desde allí se consigue un equilibrio ideal entre inmersión visual y calidad de sonido.

Incluso aclaró que, según las preferencias personales, se puede ajustar levemente la ubicación: quienes son más visuales pueden ubicarse un poco más adelante, mientras que quienes priorizan el audio disfrutarán más sentándose apenas más atrás. “Si sos alguien visual, al centro y no tan arriba te vendría bien… pero si sos alguien a quien le gusta apreciar el audio de una película, al centro y un poco más arriba la podrás disfrutar mejor”, sostuvo.

James Cameron estrenó recientemente Avatar: Fuego y Ceniza

Por último, el director fue contundente al advertir que los asientos laterales son, a su criterio, los peores de toda la sala, por lo que aconsejó evitarlos si se busca una experiencia realmente envolvente y fiel a la intención con la que fue pensada la película.

Se estrenó Avatar: Fuego y Ceniza, la nueva película de James Cameron

El video del director ocurrió en el marco del estreno de Avatar: Fuego y Ceniza, la tercera entrega de la exitosa saga creada por James Cameron, que volvió a poner a la franquicia en el centro de la escena mundial. La nueva película no solo generó expectativa por su despliegue visual y tecnológico, sino también por el rumbo más intenso y emocional que propone para la historia.

Tráiler de la nueva película de Avatar

En esta ocasión, la trama se enfoca en la familia de Jake Sully y Neytiri, atravesada por el dolor tras la pérdida de su hijo Neteyam, mientras emerge una nueva y violenta tribu Na’vi conocida como el Pueblo de la Ceniza. Liderados por la temida Varang, su dominio del fuego intensifica el conflicto en Pandora y abre dilemas profundos que exploran el duelo, el odio y la violencia.