Javier Milei explicó por qué la maestra kirchnerista de La Matanza hizo algo “verdaderamente deplorable”

El precandidato a diputado nacional por el espacio La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, se refirió a Laura Radetich, la maestra que increpó a un alumno por cuestionar al kirchnerismo.

Durante una entrevista radial en el programa de Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, Radio con vos), el periodista Gustavo Grabia le preguntó a Milei qué pensaba del “incidente entre la maestra y alumno que se dio en La Matanza”.

“A mí me parece verdaderamente deplorable. Yo llevo 30 años dando clases”, comenzó su argumentación Milei. Mientras, Grabia interrumpió: “Pero la docente no podría decir, tomando su propio argumento, ¿que está discutiendo las formas y no el fondo?”. A lo que el economista respondió: “No, porque ahí hay un problema. Primero tenés una cuestión de poder asimétrico”.

Javier Milei habló sobre Laura Radetich, la profesora kirchnerista de La Matanza.

El economista luego se explayó: “Te contesto con mi propio curso, dónde muchos periodistas han pasado. Yo soy profesor titular de Teoría Monetaria 1 y 2. Si vos mirás mi curso, imaginarías que voy a dar un curso con perfil austríaco. Y sin embargo, no hago eso. Yo te doy un curso mainstream que básicamente estudiarías en una universidad de primera línea. Tiene mi impronta y tiene algunos matices o ampliaré la bibliografía para contemplar otras visiones. Pero mi curso es mainstream”.

“Y trato de sacar a mis alumnos de esa discusión. Aún con lo difícil que es porque participo activamente del debate político. Y sin embargo, trato de mantenerme fuera de la discusión política”, aseguró Milei.

Grabia insistió: “Sus participaciones públicas muchas veces se parecen a las reacciones de la maestra de La Matanza. Por eso, en algún lugar se pueden equiparar”. Y Milei se defendió: “Veladamente me estás acusando de algo que yo no hago en mis cursos. Y sin embargo, eso fue instalado por alguien sin que hayan tomado mi curso”.

Tenembaum se metió en la discusión y manifestó: “La docente de La Matanza puede argumentar lo mismo. Puede decir: ´No se agarren de las formas, agárrense del fondo. Para mí Macri hundió al país. Lo digo mal o lo digo de una manera que no corresponde pero no quiero dejar de decirlo. Y lo más importante es el contenido’”.

“Eso hace al contenido de la materia”, criticó Milei. Y añadió: “Yo doy algo que es todavía mucho más border porque tenés que discutir política monetaria. Y no lo podés hacer independientemente de la política fiscal”.

“Igual, vos también hiciste un acto dónde decías ‘Keynes hijo de p... la p... que te parió’”, arremetió Tenembaum. A lo que Milei contestó: “Vamos por partes, una cosas es lo que yo puedo hacer en una clase y otra cosa muy distinta es lo que yo puedo hacer en una conferencia. En una conferencia mía, yo hago lo que se me da la gana porque es mi conferencia. Ahora, cuando yo tengo el rol de docente, la universidad me contrató para enseñar determinados temas”.

El conductor fue más allá y preguntó: “¿Un docente en su vida privada puede hacer cualquier cosa fuera del aula y decir: ‘Viva Hitler’?”. Milei contestó: ”Yo nunca avalaría eso porque tiene que ver con mis preferencias”. Tenembaum insistió: ¿”Uno podría decir: ‘Viva Videla’? ¿Y tener todo el derecho de decirlo fuera de clase?”.

“A mí me parece aberrante. Yo no lo diría. Pero parte de la libertad de expresión es que vos puedas decir lo que se te da la gana porque en el fondo es tu propiedad. Después recibirá los costos de decir semejante locura”, dijo Milei.

“¿Vos calificás a la dictadura militar como aberrante?”, consultó Tenembaum. “Sí, porque soy liberal. La clasifico como algo aberrante porque si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, justamente lo que reina en una dictadura es que no respetan tu proyecto”, concluyó Milei.

