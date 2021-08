Eduardo Feinmann acordó en vivo una nota con L-Gante: “¡Vamos a estar rancheando un rato!”

Si bien estaba pactada su presencia para el viernes 27 de agosto, L-Gante no pudo llegar a tiempo a los estudios de LN+ y se perdió su mano a mano con Eduardo Feinmann. Sin embargo, en una breve conversación telefónica al aire pactó una nueva entrevista con el periodista para el próximo miércoles 1° de septiembre.

Con uno de sus temas de fondo, el músico se hizo presente por teléfono en El Noticiero. “¡Señor Feinmann! ¿Todo bien?”, abrió con mucho humor el cantante. “No me dio el tiempo, me volví loco mal. Estaba yendo pero vi que no me iba a dar el tiempo, no iba a llegar y ya fue”, se excusó al ser consultado sobre su ausencia en el programa.

“Escuchame, perro ¿Así me dijiste la última vez, no?”, indicó Feinmann. “¿Te comprometés conmigo la semana que viene venís acá y charlamos de todo?”, agregó el conductor. “El miércoles sin falta estoy ahí, promesa para mi amigo Feinmann”, le respondió con mucho humor el cantante.

L-Gante mano a mano con Eduardo Feinmann

A partir de ahí, se generó un ida y vuelta lleno de risas y promesas entre el conductor y el cantante. Con la intención de asistir a una entrevista, escuchar el trap de Feinmann y conversar en vivo, L-Gante y el conductor bromearon entre ellos unos minutos más.

- Vamos, maestro. Te mando un beso muy grande. El otro día hablé con tu mamá en la radio. Tu vieja es un fenómeno, qué cabeza que tiene ¿Qué es para vos tu mamá? ¿Te tiene cag...ndo?

Mi mamá, mi referente. Así como me dicen a mí, ella es referente mío ¿Vos sabés que nunca me tuvo así? Lo que sí me dijo es lo que estaba bien y mal y quizás en algunas me habré equivocado y me corregí solo. Tomamos unos matecitos [el miércoles] ¿Qué te parece?

- Ojo que con el Covid yo tengo que tener mi mate y vos el tuyo. No se comparte la bombilla y eso

Claro, claro

- El miércoles vamos a compartir juntos y si querés hacemos algo. Quiero hablar de tu vida, cómo llegaste hasta acá. Estás en Billboard, hoy estabas en las calles de Nueva York, una cosa impresionante.

¿Cuánto tiempo vamos a estar?

- Lo que vos tengas ganas pero vamos a hablar de la vida.

Una, dos horitas ahí. Ya nos vamos a conocer el miércoles. Vamos a estar rancheando un rato.

