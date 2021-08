Mirtha Legrand sorprendió a Jimena Monteverde con una insólita confesión al aire: “No sé”

Mirtha Legrand volvió al frente de La Noche de Mirtha (eltrece) luego de ocho meses -el 19 de diciembre hizo una emisión especial con Juana Viale y Marcela Tinayre- en una velada llena de emoción en donde no faltaron momentos divertidos. Al presentar a su cocinera Jimena Monteverde, la diva le hizo una advertencia que causó risa entre los invitados.

“La aplaudimos a Jimena, es una estrella de la televisión ya. Hacen algunos diálogos con Juana fantásticos”, la felicitó la conductora. “¿Los ve, Mirtha’”, le preguntó Jimena. “Sí, ¿cómo no los voy a ver?”, respondió sorprendida Mirtha. “Es que Nacho [Viale] a veces nos tiene cortitas y no les damos bola”, bromeó Jimena.

“Ahora yo en la cocina no voy a estar con vos. Primero que no sé cocinar, no sé hacer ni un te, querida. No sé hacer nada”, confesó la diva. “No, Mirtha, no voy a pretender eso. Lo bien que hacés”, le contestó Jimena que luego le admitió toda la admiración que tenía hacia ella: “Es un orgullo tenerte acá, es un placer. Estás divina y se enciende la cámara y sos la número uno”.

La cuarentena de Mirtha Legrand

Mirtha relató en su regreso cómo atravesó la cuarentena y confesó que tuvo que hablar con un especialista para que le de un consejo. “Esta pandemia, qué horror. ¿Saben cuánto estuve encerrada? 300 días sin salir de casa. Eso no le hace bien a tu espíritu, a tu cuerpo. Un día estaba tan rara, yo vivo con Elvira, siempre hablábamos hasta que un día no teníamos más tema. Yo soy grande, pero soy vital, me gusta la vida. Bueno, estaba tan mal que llame a un neurólogo y le dije: ‘Doctor, yo quiero ser la de antes’. ¿Y saben qué me dijo? ‘Trabaje’ Y aquí estoy. Es la mejor terapia“, aseguró.

No faltó tampoco el recuerdo de la diva para su hermana Silvia “Goldy” Legrand, quien falleció en mayo de 2020. “Mi Goldy, mi hermana adorada, que la extraño tanto. Era el ser al que yo me aferraba siempre, era como mi mamá. Éramos gemelas nosotras, pero ella me cuidaba, nunca me hería diciendo algo desagradable y no le pude dar ni un beso. Como yo, le pasó a miles de personas, y eso no se olvida”, confesó muy emocionada.

Más tarde, Mirtha también recordó a su hermano José. “Los perdí a los dos en un año. Esta pandemia me he vuelto muy evocativa. Evoco todo: mi infancia, mi niñez, mi casamiento, cuando nacieron mis hijos, cuando me dijeron es un varón o es una niña. Me ha servido para hacer una revisión de mi vida”, concluyó.

LA NACION