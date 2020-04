Jennifer Stone: la actriz de Disney que ahora combate la pandemia como enfermera

La actriz estadounidense cambió el mundo de la actuación por los hospitales, y ahora contó cómo se vive el día a día de la lucha contra el covid-19

Jennifer Stone cambió el mundo del espectáculo por el de salud: de interpretar a Harper en la serie de Disney Los hechiceros de Waverly Place , pasó estar en la primera línea de la pelea contra el coronavirus .

En plena pandemia y en uno de los países más afectados por el covid-19 , la exactriz devenida en enfermera contó cómo es el día a día de un hospital estadounidense .

"Solo puedo hablar por mí misma porque creo que cada enfermera y persona tiene su propia forma de procesar la vida", le dijo la joven al portal Deadline. "Creo que, como enfermera, te golpeas mucho más por adelantado y, para ser sincero, lo veo de esta manera: durante un turno de 12 horas, no se trata de mí. Se trata de ponerme a un lado para ayudar a alguien más".

Stone también contó cómo se prepara para enfrentar extensas jornadas de arduo trabajo en este contexto tan hostil, y qué hace una vez que llega a casa. "Intento mantenerme realmente concentrada durante esas 12 horas para ser lo más eficaz y útil posible y luego simplemente descomprimirme cuando llego a casa -relató-. Soy una gran fanática de los baños de burbujas, Drag Race y ver espectáculos médicos, para poder ver a alguien más hacer el trabajo".

Además, la joven contó que por estos días resulta fundamental el apoyo de sus seres queridos. "También tengo una familia y amigos muy comprensivos que si necesito hablar de eso, puedo hacerlo porque nunca se sabe qué te va a golpear y qué no".

La ahora enfermera también se refirió a cómo se siente ser considerada una heroína. "Es increíblemente dulce", consideró. "Pero esa palabra me hace sentir muy incómoda porque no puedo enfatizarlo lo suficiente: me acabo de graduar de la escuela de enfermería en diciembre y este es mi primer trabajo de enfermería. Hay muchísimas enfermeras de las que todavía tengo el privilegio de tener mucho por aprender".

De esa forma, la joven estadounidense se mostró respetuosa hacia las enfermeras de mayor trayectoria que estuvieron trabajando desde que se registró el primer caso en el país que, al día de hoy, registra más de un millón de infectados, 60.714 muertos y 119.000 recuperados.

"Tengo la suerte de poder ayudar de cualquier manera que pueda, pero miro a las enfermeras de las que estoy aprendiendo", sostuvo. Y enfatizó: "Simplemente me considero muy bendecida por haber trabajado duro para obtener este conjunto de habilidades y poder ayudar como ellas".