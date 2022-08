Jeremías, el hijo de Piñón Fijo, habló por primera vez con la prensa tras el conflicto con su padre: “Es muy fuerte”

A dos semanas del inesperado escándalo mediático que involucró a Piñón Fijo y sus dos hijos, cada uno de los integrantes de la familia retomaron sus trabajos, aunque por separado. En este contexto, fue Jeremías quien habló con la prensa, después de presentarse en el pueblo natal de su padre. Con un notorio nerviosismo, el joven aseguró que no esperaba la reacción del público.

Hace tres semanas, Fabián Alberto Gómez - conocido popularmente como Piñón Fijo- compartió en Instagram una foto junto a su nieta en la que expresó cuánto la extrañaba, y además escribió los hashtags #derechonietos #derechoabuelos para dar a conocer que no lo dejaban verla, lo que desató una guerra familiar inesperada. Las acusaciones fueron cruzadas y el famoso payaso fue acusado por “maltrato” por parte de su hija, Sol. Tras el escándalo, el ídolo de los niños declaró sentirse arrepentido por haber realizado esa publicación.

El posteo de Piñón Fijo dedicado a su nieta Instagram: @pinonfijo

Mucho fue lo que se dijo, y el motivo principal de la disputa familiar habría sido una cuestión económica, luego que el padre y sus hijos trabajaran juntos por un largo periodo en el que la marca Piñón Fijo creció notablemente. Tiempo después, tanto Jeremías como Sol dejaron de estar al lado de su padre y siguieron trabajando en el entretenimiento infantil por separado. En este contexto, la pelea entre ellos creció puerta adentro, hasta que salió a la luz al pasar al ámbito mediático, lo que derivó en cuestionamientos a todas las partes y hasta cancelaciones de shows para el payaso.

El gran escándalo tuvo su gran tiempo en pantalla, hasta que los tres involucrados se llamaron a silencio en las redes sociales. Sin embargo, ahora fue Jeremías quién habló ante las cámaras al término de un masivo show que brindó en Dean Funes, Córdoba, el pueblo natal de su padre y abuelo, lo que conllevó una gran carga emotiva para el joven.

Reapareció Jeremias, el hijo de Piñon Fijo

“Es muy fuerte estar acá. Mi papá es de acá, mi abuelo es de acá. Toda mi familia es de acá. Me sentí en casa. Me llevo el cariño de la gente, de los chicos. Honestamente, no me esperaba tanto cariño. Estoy con la adrenalina a full”, dijo el animador infantil en diálogo con el medio local Canal 2. Jeremías sorprendió al referirse a su padre, sin embargo, no hizo mención alguna al conflicto que los tiene como protagonistas.

El joven prefirió hablar de su presente laboral: “Sigo trabajando, seguimos trabajando. Ahora me estoy dedicando a animar cumpleañitos, a animar jardines de infantes, vengo a estas fiestas multitudinarias y me siento Paulo Alondra realmente”. Al igual que su hermana, Sol, continúan dedicándose al público infantil y ella creó su propia productora de eventos, junto a su esposo.

Piñón Fijo se vio envuelto en un gran escándalo Archivo

A pesar de mostrarse muy contento por su última presentación, Adrián Pallares en Socios del Espectáculo (eltrece) reveló detalles del evento, que fue difícil para el hijo del payaso. “Nos contaban los colegas de Deán Funes, que es de donde es Piñón Fijo, que Jeremías estaba muy nervioso. Muy preocupado por la reacción del público, y se llevó una sorpresa. Estaba muy contento con lo que pasó”, contó el conductor.