En medio del escándalo con sus hijos, filtraron una foto de Piñón Fijo sin maquillaje

En medio del escándalo que se desató con sus hijos y los distintos descargos que trascendieron, se conoció una foto de Piñón Fijo sin maquillaje, algo que el payaso siempre intentó evitar. En este caso, fue la cuenta de Twitter del programa LAM (América TV) quien filtró la imagen, luego de consultar en una encuesta a sus seguidores. El tuit generó polémica y reacciones variadas.

Durante los últimos días, el nombre del animador fue muy mencionado en programas de espectáculos. Todo comenzó a raíz de la denuncia de Piñón Fijo, quien dio a entender que no le permitían ver a su nieta Luna. Después de un posteo en Instagram del artista, el periodista Pablo Layus contó en Intrusos (América TV) que tendría prohibido ver a la niña.

En respuesta a esto, su hija Sol respondió con un duro descargo en el que negó esta versión, mencionó “maltratos” y cargó de forma muy dura contra su papá: “Hace ocho meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas. Esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero no apareció”. En esa misma línea, Jeremías, también hijo de Piñón Fijo y hermano de Sol, apuntó contra el animador, afirmó que no tiene imposibilidad de ver a su nieta y lo criticó por mostrar el rostro de la niña de cinco años.

Las encuestas sobre Piñón Fijo que compartió la cuenta de LAM Captura

En ese contexto, la cuenta de LAM primero realizó una encuesta en donde preguntó a sus seguidores de qué lado el conflicto se ubicaban. Pocos minutos después, el resultado era claramente a favor de los hijos, por lo que el programa redobló la apuesta y preguntó en una nueva encuesta a la audiencia del programa si quería ver la cara de Fabián Gómez, el nombre real del animador infantil.

De inmediato, los usuarios se inclinaron por el “sí”. A las pocas horas @elejercitodelam publicó la foto de Piñón Fijo sin maquillaje. La imagen ya había circulado hace tiempo y estaba en distintos sitios, pero fue la primera vez que un programa de espectáculos la compartió.

La foto de Piñón Fijo sin maquillaje que compartió la cuenta de LAM en Twitter Captura

Las respuestas de los usuarios fueron variadas. Mientras que muchos se mostraron a favor de exponer el rostro del payaso, muchos otros consideraron que hacerlo no traía ningún beneficio. Además, en las respuestas varios compartieron una imagen que supuestamente era más actual, pero que aparentemente deja ver a Jeremías, el hijo del animador, con un efecto.

El descargo de Piñón Fijo

Después de todas las repercusiones, el animador se refirió al tema. “Mi único gran pecado, que no volvería a hacer al ver las consecuencias que se dieron, fue hacer un posteo en mis redes y decir que extrañaba a mi nieta. Después, eso desató conjeturas en la prensa y esa bola de nieve que se generó le hizo daño a mis niños, a mis hijos, y ya sabemos la reacción. Hay una parte dolorosa. Hoy en día es fácil acusar de maltrato, de violencia. Omitir la verdad muchas veces te deja parado a vos”, expresó en un video que se emitió en LAM.

Por último, mencionó el amor por su familia: “A mi hijo lo amo, a mi hija, a mis nietos, los amo. Nunca haría nada para hacerles daño”.