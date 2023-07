Relaciones rotas: de Joan Crawford a Nicole Kidman, cinco famosos que batallaron con sus hijos

escuchar

Nadie está exento de pelearse con sus hijos y los famosos no son la excepción . Durante las últimas semanas, dos casos vernáculos ocuparon horas de pantalla en la televisión: la pelea -y supuesta denuncia- de Indiana Cubero contra su mamá, Nicole Neumann, y el durísimo enfrentamiento entre Zulma Faiad y su hija Daniela.

En el caso de la modelo, el lunes pasado trascendió que la mayor de las tres hijas que tuvo con Fabián Cubero se habría presentado ante la Justicia para demandar a su madre por violencia psicológica. Según contó Marcela Tauro en Intrusos, la joven de 15 años habría acudido hace ocho meses al Juzgado de Familia N°2 de Tigre para dejar constancia de los hechos. Indiana se mudó a la casa de su padre en diciembre del año pasado y la relación estaría rota desde ese entonces.

En tanto la situación de Zulma Faiad es diferente: de su enfrentamiento con Daniela Guerrero, su hija menor, nunca se supo nada hasta que un día la joven decidió hacerlo público en el ciclo A la tarde. Así, los televidentes se enteraron no solo que Daniela y Eleonora, su hermana, están enfrentadas por la herencia de Daniel Guerrero, quien falleció en enero de 2022, sino que además mantiene una pésima relación con su famosa madre. “Mi mamá es una persona destructiva”, le soltó sin vueltas a Karina Mazzocco. “Ella no para de molestar y hacer daño; creo que ya está. Hay un límite donde decís: ‘Ya está, basta, ¿qué más querés?’”, respondió la actriz en el living de Socios del espectáculo.

Madres, padres, actrices, modelos, rockeros y cantantes, nadie en el mundo del espectáculo está exento de subirse al ring de las peleas familiares y no poder ocultarlo.

Joan Crawford, “mamita querida”

Joan Crawford, en una escena del film Grand Hotel Hulton Archive

Joan Crawford, la gran diva eterna de Hollywood, la que generó amores con la misma intensidad que impuso temor a quienes la rodeaban y se ganó el odio de la gran mayoría de los integrantes de la industria, también fue responsable de hacerle vivir un infierno a sus hijos. Alcohólica, inestable, colérica y obsesiva al extremo, la actriz fue señalada por su propia hija como la responsable de haberla maltratado sistemáticamente. Incluso contó que intentó matarla.

Crawford se casó cuatro veces, se divorció tres y enviudó del último de sus maridos. Si bien no tuvo hijos biológicos con ninguno, adoptó a cuatro: Christina (1939), Christopher (1943) y las gemelas Cindy y Cathy (1947). Fue Christina, la mayor, quien abrió las puertas de su infierno con el libro Mamita querida, donde relata los años de maltrato físico y psicológico que vivió junto a su madre y que publicó un año después de su muerte. Allí relata cómo Joan martirizó la infancia de todos con sus arranques de furia y su comportamiento enfermizo, y aclara que tuvo especial encono con los dos mayores. De hecho, los desheredó en su testamento.

"Mamita querida" el libro donde Christina Crawford revela la crueldad de su madre, la diva Joan Crawford

Según las palabras de Christina, la personalidad de Joan encajaba a la perfección con las características de un trastorno bipolar: un día la llenaba de regalos y al siguiente la golpeaba con violencia. Dentro de los recuerdos más violentos, escribió que su madre era capaz de arrastrarla de su cama en la madrugaba para golpearla porque había dejado manchado el piso del baño y que una vez intentó estrangularla. Sobre su hermano Christopher, relató que lo solía atar a la cama por la noche para que no pudiera levantarse para ir a tomar agua y que los obligaba a lamer los platos porque ella había sufrido hambre de chica. Frente a las cámaras, el comportamiento de Joan era totalmente distinto, incluso, en una oportunidad los hizo abrir espectaculares regalos de Navidad delante de los paparazzi para quedar como una buena madre.

Tommy Lee y una pelea que terminó con la policía

Pamela Anderson y Tommy Lee

Tommy Lee y Pamela Anderson no sólo llegaron a las tapas de los diarios por sus logros artísticos y sus problemas de pareja. Y si bien su sonado escándalo sexual y sus idas y vueltas durante los apenas tres años que estuvieron casados (de 1995 a 1998) trascendieron con la misma fuerza que lo hizo el fin del amor, años después volvieron al ojo de la tormenta pero no por una disputa entre ellos. Esta vez, el enfrentamiento fue entre Tommy Lee y Brandon, uno de los dos hijos de la expareja . Todo comenzó en marzo de 2018 con una pelea que fue tan violenta que terminó con el baterista en el hospital y la policía intentando controlar la situación.

Las versiones sobre aquel episodio varían según quién la cuenta. Según explicó el músico por aquel entonces, su hijo irrumpió en su habitación mientras estaba con su novia y pese a sus pedidos, le pegó hasta dejarlo inconsciente. Brandon, por su parte, culpó del encontronazo al alcoholismo de su padre y aseguró que los golpes fueron en realidad para defenderse. “Mi corazón está roto. Uno les puede dar a los hijos todo lo que siempre han querido en sus vidas y todavía se te ponen en tu contra. Buen trabajo Brandon. ¡Gran hijo!”, escribió el rockero en su cuenta de Instagram. “A medida que voy creciendo, me empiezo a dar cuenta de que hay muy pocas personas en las que puedo confiar... ese es mi pensamiento deprimente de la noche. Solo una reflexión y quería compartirla con ustedes”, retrucó por su parte el joven.

Pamela Anderson junto a sus dos hijos REX Features/Shutterstock /The G

Luego de ese episodio, Tommy y Brandon compartieron sus rencores en las redes. El día del padre de ese mismo año, por ejemplo, padre e hijo no tuvieron piedad a la hora de hablar uno del otro. Luego de asegurar que ser padre no era fácil y de echarle la culpa a Pamela por la falta de consideración de sus descendientes, escribió: Los quiero de verdad, no me malinterpreten, pero amigo, a veces es realmente duro ver a tus hijos crecer sin principios morales. Nada puede prepararte para la paternidad... Amo a mis hijos, pero pueden ser unos imbéciles también y esa es la verdad”, concluyó Tommy Lee. “Si creés que fuimos tan malos (cosa que puedo asegurarte que no somos), entonces deberías haber aparecido en algunos cumpleaños y partidos de béisbol. Alguien como vos no podría educar a un hombre como yo. Una vez más, dejando en mal lugar a tu familia”, respondió Brandon al posteo entre otras tantas cosas.

Pese a lo virulento de los enfrentamientos, Tommy Lee y Brandon hicieron las paces en las vísperas de la Navidad de ese mismo año. Fue el joven actor el que, en el marco de su participación en el reality The Hills, habló de aquella pelea. “Resulta muy angustioso. El otro día intenté hablar con él y explicarle que no sabía si le había dicho algo demasiado horrible. Quién sabe. Estaba muy enfadado cuando ocurrió todo aquello, pero los amigos también se pelean, y él es mi mejor amigo. Al final lo terminás superando”, concluyó.

Julio Iglesias, entre reclamos y dolorosos silencios

Julio Iglesias con sus hijos Julio Jr, Chábeli y Enrique

“Llegué a odiarlo , pero ahora podríamos ser amigos”, declaró Javier Sánchez sobre Julio Iglesias en 2020. La declaración podría pasar desapercibida si no fuera porque el hombre, hoy de 47 años, descubrió mediante una prueba de ADN que era hijo del mismísimo cantante y fue declarado como tal de manera oficial en julio de 2019. Además de los problemas que afronta por su paternidad no reconocida, el cantante español, padre de ocho hijos más, pasó casi 20 años sin hablar con otro de sus descendientes: el también músico Enrique Iglesias.

“Mi padre supo de mi existencia a través de una amiga de mi madre cuando yo tenía un año, por eso me sorprende que no se haya interesado un segundo por saber cómo soy. Dicho esto, creo que nunca es tarde. Ha habido momentos en los que he llegado a odiarlo. Ahora creo que seríamos buenos amigos”, le dijo en 2020 al diario español El País. En marzo de este año, volvió a hacer referencia al tema, esta vez a través de una carta que le envió a la revista Semana. “No quiero dinero, lo único que busco es un encuentro contigo, poder hablar y un gesto propio de la relación genética. Sería inmensamente feliz si mi padre me oyera”, escribió el valenciano.

"Escape", el video de Enrique Iglesias en donde trabajó su esposa, Anna Kournikova

El enfrentamiento con Enrique, en cambio, es más llamativo: es que padre e hijo pasaron muchos años distanciados y cada uno dio una versión distinta sobre los motivos . En una entrevista a la revista ¡Hola!, Enrique se sinceró y explicó que lo que sucedió es que cuando arrancó en el mundo de la música no quería compartirlo con su padre. “Yo era un niño muy rebelde, no era bueno en la escuela, quería separar mi música totalmente de mi familia, de mi padre en este caso porque, por alguna razón, sentía en lo profundo de mi ser que si la compartía, aunque tenía muchas ganas de hacerlo, simplemente no sucedería”, dijo.

“Hablar de mi hijo Enrique es muy complicado. La emoción que siento cuando lo veo brillar no tiene comparación con nada. Es tu hijo, tu sangre. Pero no tengo una relación fácil con él. Enrique es muy personal, no admite sugerencias y siempre que hablamos lo hacemos de otras cosas”, declaró por su parte Julio a la revista española Lecturas en 2017. Luego, contó que con su propio padre fueron muy compañeros, pero con sus hijos no porque no tenía tiempo. “Mi padre era mi inspiración, me hacía dar un paso más cada día. Esa relación no tiene nada que ver con la que yo tengo con Enrique, sobre todo desde que empezó a cantar”, agregó.

Piñón fijo y una disputa familiar

El contundente descargo de Sol, la hija de Piñón Fijo, tras la acusación de no permitirle ver a sus nietos. Instagram: Piñon Fijo

Los problemas del payaso Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, y su familia estallaron de manera pública cuando el mismo payaso, uno de los más queridos del país, publicó en sus redes sociales un fuerte reclamo con su hija Sol como principal destinataria. “Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño. “#DerechoNietos #DerechoAbuelos”, escribió en una historia de Instagram sobre la foto de su nieta, en agosto de 2022, dejando en evidencia la imposibilidad de contactarse con la niña. Lejos de mantenerse en silencio, Sol salió al cruce y lo acusó de “maltratos” y “humillaciones”. El famoso payaso es padre de Jeremías y de Sol, y abuelo de Luna y de León, a quien al momento del posteo nunca había visto.

La joven aseguró que durante años ocultó todo “porque el amor incondicional de una hija a un padre fue más fuerte” y remarcó que su padre “desapareció de sus vidas” luego de haberla maltratado en su semana 32 de gestación: “Y fue el último porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de 35 años. Esa fue mi única decisión concreta hasta el momento, jamás le prohibí ver a sus nietos. Ante esa decisión de límites, esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero eso nunca existió, no apareció. Nació mi bebé y no apareció”, detalló.

Por su parte, Jeremías escribió en sus redes: “Hemos perdonado cosas realmente importantes y lo seguiremos haciendo. Quizás la agresión se desvíe para otro lado, como que todo lo que tenemos se lo debemos a él, que sin él no seríamos nadie. Eso siempre nos lo dejaron en claro, así que lo tenemos súper presente”. El payaso, en aquel momento, pidió perdón por el posteo y se mostró arrepentido. Luego, confió en que en algún momento volvería a encontrarse con sus nietos. Y desde entonces, nadie de la familia volvió a hacer referencia al tema.

Nicole Kidman y una dolorosa distancia

Nicole Kidman al separarse de su esposo Tom Cruise no logró mantener una relación con sus hijos DYLAN MARTINEZ / Reuters - Archivo

Cuando Nicole Kidman se casó en 1990 con Tom Cruise estaba perdidamente enamorada. La pareja, una de las más celebradas de la industria, decidió adoptar luego de que la actriz atravesara varios abortos: así llegaron en 1992 Isabella Jane y en 1995 Connor. El matrimonio terminó en 2001 y de a poco salieron a la luz no solo los problemas que decretaron el fin del amor sino también la razón por la cual la relación entre la australiana y sus hijos se volvió fría y lejana: la cienciología.

Mientras estuvieron casados, el actor de Top Gun insistía con criar a sus hijos dentro de ese sistema de prácticas y creencias desarrollado por el estadounidense L. Ron Hubbard, al tiempo que Kidman no estaba de acuerdo con esa decisión. Lejos de elegir la tutela de su madre, Isabella y Connor se inclinaron por quedarse con Cruise. Atentos a la doctrina de lo que muchos denuncian como una secta, los jóvenes apartaron a Nicole de sus vidas y la dejaron al margen de los eventos más importantes. Por ejemplo, en 2019 cuando Connor se casó no fue invitada a la boda, como sí lo estuvo su padre.

La actriz rompió el silencio acerca de los dos chicos que crio junto a Tom Cruise, Connor e Isabella Archivo

Pese a que siempre fue muy reservada en relación con este tema, en 2018 Kidman dio algunos indicios sobre su postura al respecto. “Tomaron su decisión para ser cienciólogos y, como madre, es mi trabajo amarlos. No importa lo que haga tu hijo, los hijos tienen amor y tienen que saber que hay amor disponible y yo estoy abierta”, expresó la estrella de Hollywood a la revista WHO. En 2006, la actriz se casó con el cantante Keith Urban, con quien tuvo dos hijas más: Sunday Rose y Faith Margaret.

Por su parte, Cruise también se volvió a casar: lo hizo en 2006 luego de un año de relación con la actriz Katie Holmes, de quien años más tarde se divorció; con ella tuvo a su hija Suri Cruise. Y en este caso, la ecuación fue totalmente opuesta a lo que le sucedió con sus primeros dos hijos: fue la cienciología la que cortó la relación padre e hija. Siempre junto a su madre, la joven de 16 años fue muy pocas veces vista junto al protagonista de Top gun. De hecho, no hay registros de ellos juntos desde que era una niña. Según publicó el diario Us Weekly, el actor no está autorizado a tener una relación con Suri porque ella no sigue la Cienciología. “La creencia de la iglesia en la reencarnación hace que no vean a Suri como la hija de Tom”, agrega el artículo.

Una imagen de 2007, cuando Tom Cruise y Katie Holmes eran pareja todavía WB/The Grosby Group