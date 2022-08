Sol, la hija de Piñón Fijo, tomó una tajante decisión en medio de la polémica con su padre

La familia de Piñón Fijo no tiene un minuto de paz y parece que la conflictiva situación está lejos de desembarcar en buen puerto. Todo comenzó cuando el famoso payaso hizo un posteo con una foto de su nieta y pidió por el derecho a los abuelos, dando a entender que llevaba tiempo sin verla. Luego, su hija Sol salió al cruce y, a través de un contundente descargo, lo acusó de maltrato y aseguró que lleva meses desaparecido de sus vidas. Ahora la joven tomó una nueva y contundente decisión que marcó aún más la distancia con su padre.

Durante años, el payaso llenó de sonrisas los rostros de los niños junto a sus dos hijos, Sol y Jeremías. Juntos recorrieron los escenarios del país, cantaron canciones icónicas como “Chu, Chu, Ua” y “Por una ventanita”. Pero, en los últimos días, una serie de revelaciones dejaron entrever que no todo era color de rosas. Luego de que el cantautor aseguraba que llevaba tiempo sin ver a su nieta, su hija publicó un comunicado donde dejó en claro que la relación entre ellos no era la que mostraban las cámaras.

Piñón Fijo junto a sus hijos Jeremías y Sol, madre de sus nietos Luna y León

Cuando ella saltó a la fama, lo hizo bajo el pseudónimo Sol Fijo. Si bien durante los últimos años trabajó como solista, siempre mantuvo en sus cuentas el famoso nombre de su padre y se presentó en público como tal. Pero, ahora, las cosas serían un tanto diferentes. Tras la polémica con su padre, decidió cambiar su página web “Solcito Fijo” por “Soy Solcito”.

Esto demuestra que, a pesar del pedido público de disculpas que hizo el cordobés, la distancia entre ellos, parecería no achicarse. A pesar del cambio, la cantante aún mantiene su nombre artístico en sus cuentas de Instagram y YouTube. Pero, de acuerdo a como se fueron desencadenando los hechos durante los últimos días, aún podrían pasar muchas cosas.

Jeremías y Sol trabajaron durante años codo a codo con su padre (Foto: Instagram @solcitofijo)

El fuerte mensaje de Sol, la hija de Piñón fijo tras el posteo de su padre

Luego de que el payaso, publicara una foto de su nieta mayor, Luna, dando a entender que llevaba meses sin verla, junto a un pedido de derecho a los abuelos, Sol salió a dar su versión de los hechos con un contundente comunicado.“Me veo obligada a expresarme por este medio en un tema de índole privado, dado que los días pasaron y mi padre no salió a defender a sus hijos de tremendas acusaciones gratuitas e injustas”, sostuvo.

El descargo de Sol Fijo ante las acusaciones de que le prohíbe a su padre ver a su hija. Instagram: Sol Fijo

“Hace ocho meses que no veo a mi padre porque está desaparecido de nuestras vidas, después del último de tantos maltratos (en mi semana 32 de embarazo). Y fue porque me animé a poner límite a las humillaciones crónicas después de los 35 años. Pero jamás le prohibí ver a sus nietos”, indicó y en la misma línea sumó: “Esperé algún gesto de humanidad para reconfigurar sus encuentros con mi hija bajo nuestros límites y condiciones, pero no apareció. Ni cuando nació mi bebé. En julio, León estuvo internado con una bronquitis aguda y tampoco apareció”.

La hija del reconocido payaso publicó su punto de vista. Instagram: Sol Fijo

Finalizó su descargo con un tajante mensaje: “Si antes disfracé, oculté y protegí a ese personaje, es porque el amor incondicional de una hija a un padre fue más fuerte. O quizás porque la esperanza al ‘cambio’ siempre se mantuvo prendida hasta hoy. Hace 34 años que conocen a un personaje; yo hace 35, a la persona que está detrás: mi papá”.