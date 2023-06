La hija de Piñón Fijo rompió el silencio y habló del conflicto con su papá: “No me gustó”

escuchar

Tras la denuncia mediática hecha por los hijos a Pinón Fijo que estalló el año pasado, Ana Sol Gómez Suárez, su hija mayor, dio una entrevista y se refirió a cómo se encuentra el ambiente familiar en la actualidad.

El año pasado, la guerra de acusaciones alrededor del payaso Fabián Alberto Gómez, mejor conocido como Piñón Fijo, estalló luego de que se hiciera público que no podía ver a su nieta.

Karina Suárez (la exmujer de Piñón Fijo), Ana Sol Gómez Suárez y Luna

“Mi loquita hermosa nos volveremos a ver y disfrutaré de tus abrazos. Te amo y te extraño. “#DerechoNietos #DerechoAbuelos”, había escrito en sus redes sociales en aquel momento, exigiendo poder ver a su nieta Luna.

Según se supo en ese entonces, la separación con su pareja hizo que perdiera contacto con sus hijos Jeremías y Sol, quienes tomaron partido por su madre, y en consecuencia decidieron que no volviera a ver a nieta, según explicaron en Intrusos (América) a través de la voz del periodista Pablo Layús.

Tras esta publicación, su hija lo cruzó y lo acusó de “maltratador” y así comenzó un conflicto familiar que sorprendió a más de uno.

Ahora, un año después, Sol Gómez Suárez, quien también es animadora infantil, dio una entrevista a Juan Etchegoyen para Mitre Live (Radio Mitre) y se refirió a cómo vivió este escándalo familiar que trascendió en los programas de farándula.

La hija de Piñón Fijo dialogó con Juan Etchegoyen para Mitre Live (Radio Mitre)

“Yo he decidido no hablar del tema más de lo que ya hablé, más de lo que me expuse, no quise hacerlo en su momento, pero no me quedó más remedio, y desde ese instante he decidido no exponerme más”, introdujo la mujer.

Luego continuó con su descargo al respecto de su accionar a mediados del año pasado. “Lo hice para cuidarme emocionalmente y para cuidar a mi familia, mi casa, mis hijos. Nunca quise exponerme desde ese lugar, hay gente que ha interpretado que yo he comenzado con mi carrera desde lo que pasó el año pasado en cadena nacional y no, hace seis años que me animé a emprender este camino de independencia”, explicó.

Además, profundizó cómo convive con la prensa que le consulta constantemente sobre este problema. “No quiero hablar más de ese tema, a cada periodista que me ha preguntado y a partir de lo que pasó el año pasado es inevitable la pregunta, pero no quiero ahondar. Hay gente que me está mirando, mi mamá cuidando a mi hijo y la otra abuela también, no quiero ahondar en esos temas tristes, perdón, pero no quiero hablar. Siempre quise que esté puertas para adentro y me tuve que exponer y no me gustó”, indicó.

Por último, Ana Sol Gómez Suárez manifestó cómo se “protege” todos los días para sobrellevar este tema que la afectó personalmente: “(Me refugio) En Germán, que es mi pareja; en mis hijos y en el equipo de trabajo que tengo, muy humanos; me siento muy orgullosa de la familia que construí, me sostiene y me apoya, es mi guarida”, señaló.

Por su parte, Piñón Fijo no se ha vuelto a referir al tema desde el año pasado, cuando la situación familiar empeoró.

