Jésica Cirio contó cuándo volverá Gerardo Rozín a conducir La Peña de Morfi

Luego de cuatro semanas de licencia por algunos problemas de salud, Gerardo Rozín volverá a La Peña de Morfi (Telefe). Esta mañana, Jésica Cirio fue la encargada de anunciar al aire la vuelta del conductor al programa.

“Hoy quiero contarles que se cumplen las cuatro semanas de licencia de Gerardo Rozín y la semana que viene vuelve”, dijo Cirio al inicio de la emisión del día de la fecha.

Ya empezó un nuevo domingo en #LaPeñaDeMorfi 🎉 con un programa de lujo, lleno de música 🎧 e increíbles recetas 🧉🍴 ¡Miralo en vivo a través de👉 https://t.co/1FFphRvqkL! pic.twitter.com/3VL3Ht0iIw — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) May 16, 2021

La compañera del conductor rosarino, que se hizo cargo de la conducción del ciclo en su ausencia, contó con la ayuda del periodista Ariel Rodríguez y algunos invitados como Soledad Pastorutti, Iván de Pineda y Paula Chaves, para llevar adelante el programa. “Le mandamos un beso enorme a Gerardo porque lo queremos un montón”, manifestó emocionada la pareja de Martín Insaurralde.

Los motivos de la ausencia

“Me voy a tomar una licencia, ando con unos problemas de salud que afortunadamente pintan bien y son arreglables, nada más grave de lo que por suerte pudo ser, pero que requiere hacerme estudios y trabajar en el asunto. Para eso, me voy a ocupar un tiempo sin romper las guindas por ahí, los voy por seguir viendo. Lo cuento yo en vivo para que no haya malas interpretaciones”, detalló Rozín unas semanas atrás, antes de despedirse de sus compañeros.

El jueves 6 de mayo, Rozín había publicado un video a su cuenta de Instagram para desmentir algunas versiones erróneas sobre su estado de salud y llevar tranquilidad a sus seguidores. “No estoy internado ni nada de lo que acabo de leer. Pero lo cierto es que tengo que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron. Y como tengo, por suerte, todo el apoyo de mi familia, de Telefe y de todo el mundo, voy a dedicar estos días a estudiar el asunto para ver qué tengo y a curarme rápido”, aseguró el conductor.

“Agradezco porque el o la que se asustó ya mandó buena onda. Me siento querido, los quiero a todos. Empiezo recién ahora el camino de este diagnóstico y a estudiar un poco el asunto. Entiendo el derecho a informar, lo recontra banco. En la medida de lo posible si esperan que nosotros vayamos contando las buenas nuevas es mejor. Porque bueno, tengo hijas, hijos y tengo que andar explicando que estoy acá y que no estoy internado, por ejemplo”, indicó en su momento mediante una videollamada.

Antes de ausentarse de las emisiones de los domingos, Rozín había contado cómo surgió la idea de hacer un ciclo que se convirtió en un referente de los programas musicales. “Pasa Carlos Vives, viene Serrat, Soledad... Son artistas que queremos y valoramos. Y me da la sensación de que eso que estoy haciendo hoy, hace 10 años era imposible pensar que yo lo hiciera. Yo no me veía poniendo un programa de música, pero hice uno de ídolos y me gustó, entonces después hicimos uno con comida y se llamó Morfi y los viernes había un fogón y aprendí que en esa mezcla estaba pasando algo. Pero no es que dije: ‘Acá vamos a juntar músicos’. Propuse hacer un fogón, sí, no era común hacer fogones en un programa de la mañana en Telefe, y de ese fogón salió La Peña de Morfi, y casi todo podría explicarse medio así”, sostuvo en aquella oportunidad.

