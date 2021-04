La China Suárez habló de la muerte de Blanquita y contó por qué admira a Benjamín Vicuña

La China Suárez contó qué es lo que más admira de Benjamín Vicuña. La actriz y madre de los dos hijos más chicos del actor chileno, elogió su desempeño como padre y se refirió a la trágica muerte de su hija Blanca, la mayor de los cuatro que tuvo con Pampita Ardohain.

“Lo amo por su forma de amar la vida, por haber seguido adelante después de algo tan duro e inexplicable como lo que le pasó”, dijo la artista en diálogo con la revista El Planeta Urbano. Se refería a la muerte de su hija, ocurrida el 8 de septiembre de 2012, cuando la nena tenía seis años. Blanca sufrió una septicemia provocada por una bacteria que contrajo durante un viaje familiar a Cancún, México.

En sus declaraciones, Eugenia hizo hincapié en cómo es Vicuña como padre. “Lo amo por su forma de amar a sus hijos”, subrayó. La actriz y su pareja son padres de Magnolia, de tres años y Amancio, de nueve meses. A su vez, ella tiene a Rufina, de siete años, fruto de su relación pasada con Nicolás Cabré. Y él tiene a Bautista, de 13 años; Beltrán, de 11; y Benicio, de seis, junto a Pampita.

La China Suárez junto a Magnolia y Vicuña, sus dos hijos menores, fruto de su relación con Benjamín Vicuña. Instagram: @

Pero la admiración de la China Suárez no termina ahí, la actriz enumeró otros motivos por los cuales sigue eligiendo a Benjamín: “Lo amo porque es el primero que no se enoja y me banca cuando llego a casa con un perro que encontré por la calle. Porque nos acompañamos y elegimos, incluso en momentos difíciles y de crisis, lo que para mí ya es mucho”.

En 2019, antes de que se conociera que la intérprete de Raquel en la novela Argentina, tierra de amor y venganza estaba nuevamente embarazada, la pareja experimentó una crisis y ella llegó a confirmar que estaban separados.

Benjamín Vicuña y la China Suárez estuvieron separados en 2019, pero volvieron a apostar al amor y tuvieron a su segundo hijo, Amancio. Instagram: @sangre

Tras terminar las grabaciones de la tira de Polka, la actriz viajó a los Estados Unidos de vacaciones, junto a sus dos hijas y su mamá. En tanto, el actor se instaló en Chile por trabajo.

Problemas de convivencia, celos, un año intenso a nivel laboral, fueron versiones que se barajaron como causas de esta crisis de pareja. Pero, en diciembre de 2019, viajaron a Carmelo, Uruguay, y volvieron a apostar al amor. Siete meses más tarde, el 29 de julio, nació Amancio, el menor del clan Vicuña Suárez.

La muerte de Blanca Vicuña

Benjamín Vicuña suele postear fotos inéditas junto a su hija -a quién llama ‘niña arcoíris’- cada 8 de septiembre, en el aniversario de su muerte, y todos los 15 de mayo, día en que la niña cumpliría años. “No hay un solo día en que no piense en Blanca”, aseguró tiempo atrás en una entrevista.

Con una tierna foto en la que abraza a Blanca, Benjamín Vicuña recordó a su hija, fallecida en septiembre de 2012

Este año, la hija del actor chileno y Pampita cumpliría 15 años, la edad en la que tradicionalmente suele celebrarse el paso de la niñez a la adolescencia con una fiesta.

Pampita habló sobre cómo sobrelleva la muerte de Blanca el año pasado, cuando participó de PH: Podemos Hablar. “Pienso en qué ejemplo van a tener mis chicos de cada experiencia, en qué les va a quedar, y cada uno elige según cómo puede y quiere, pero yo elijo vivirlo de esta manera”, remarcó.

“Yo quiero que estén orgullosos y que vean que se hizo lo posible para que en el día a día ellos tengan alegría y disfruten de la vida, porque todos venimos al mundo a disfrutar, y no hay que dejar de intentarlo”, sostuvo. A su vez, enfatizó que no solo hay que tomar coraje por los demás, sino también por uno mismo, para darse la oportunidad de superarse.

“Cada día que me levanto de la cama es uno más, otro paso, es la cuenta regresiva hasta el último día de mi vida. No voy a mentir que hay días o semanas duras, momentos que marcaron mucho. Pero si veo el paneo general de mi vida, es bueno”, cerró.

Pampita está embarazada de seis meses, espera su quinto hijo, el primero con Roberto García Moritán. Cuando la modelo anunció la noticia, reveló el sexo del bebé: una nena. Según contó Barby Franco, en el baby shower que sus amigas le festejaron a comienzos de abril, la conductora de Pampita Online recordó a Blanca e hizo mención sobre esto de ser madre de una mujer por segunda vez.

