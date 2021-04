Gerardo Rozín se tomará una licencia de La Peña de Morfi por “problemas de salud”

Gerardo Rozín se ausentó por segundo domingo consecutivo en la conducción de La Peña de Morfi (Telefe), pero hizo una aparición en vivo desde su casa a través de una videollamada, y explicó el motivo de su inesperada licencia. Tal como había anticipado en sus redes sociales, el conductor explicó: “Ando con unos problemas de salud que afortunadamente pintan arreglables”.

En una comunicación vía Zoom, saludó a Jésica Cirio y tomó la palabra: “Me quería sumar un ratito, no quiero interrumpir la dinámica del programa que está bastante buena. El domingo pasado me ausenté por un día, dije ‘me voy a hacer unos estudios’ y en rigor lo que hemos resuelto es que me voy a tomar unos días más”.

Rozín aseguró que se tomará una licencia para concentrarse en su recuperación, y aclaró que todavía no tiene certezas sobre su cuadro médico. “Ando con unos problemas de salud que afortunadamente pintan bien y son arreglables, nada mas grave de lo que por suerte pudo ser, pero que requiere hacerme estudios y trabajar en el asunto”, explicó.

Gerardo Rozín explicó el motivo de su ausencia en Morfi: "Ando con problemas de salud"

“Para eso me voy a ocupar un tiempo sin romper las guindas por ahí, y los voy a seguir viendo. Lo cuento yo en vivo para que no haya malas interpretaciones”, detalló, antes de despedirse de sus compañeros. Recordemos que el jueves Rozín subió un video a su cuenta de Instagram para desmentir que estuviese internado, y llevar tranquilidad a sus seguidores.

“Lo cierto es que me tengo que ocupar seriamente de ver a qué obedecen algunos síntomas que me aparecieron. Empiezo recién ahora el camino de este diagnóstico y a estudiar un poco el asunto”, aclaró en aquel entonces.

Cirio, por su parte, también le dedicó unas palabras al rosarino durante el inicio del programa: “11 de abril, son las 11 de la mañana en punto. ¿Saben que significa 11/11? Es un número muy especial. Significa buena energía y es un buen momento, dicen, para meditar y también para pedir un deseo; y yo deseo una pronta mejora para Gerardo, estamos acá haciéndole el aguante”.

LA NACION