Son momentos de pura emoción para Daniela Celis luego de que se conociera que está embarazada. La ex Gran Hermano espera gemelos y, en medio de la felicidad, se generó una gran polémica alrededor de Thiago Medina, su pareja, ya que al conocerse la noticia decidió llamarse a silencio. Su actitud causó diversas especulaciones al punto tal de que muchos dudaron de su paternidad. Ante esto, rompió el silencio e hizo un duro descargo.

Daniela y Thiago conformaron una de las parejas más queridas y polémicas de la casa de Gran Hermano (Telefe), al combinar estrategias de juego con su relación amorosa. Una vez fuera del reality, oficializaron su romance. Sin embargo, desde entonces hubo muchos rumores acerca de una posible ruptura.

Thiago y Daniela esperan gemelos (Foto Instagram @danielacelis01)

Las especulaciones llevaron a Thiago a realizar un duro descargo luego de que se conociera la noticia de que con Daniela esperan gemelos.

Lejos de elegir un programa de televisión, lo hizo en su propia cuenta de Twitch, donde contó con la invitación de su excompañero, Ariel Ansaldo, quien ofició de orador del público al realizarle las preguntas que surgieron al respecto.

“Estamos como pareja. Todo el día convivimos, hablamos, estoy pendiente de ella”, aseguró el exhermanito sobre su actual vínculo con Daniela.

En esa misma línea, se mostró enojado por los rumores que surgieron, al destacar que se brindó información errónea con el objetivo de “dejar mal parado a alguien”. Acto seguido, apuntó contra la prensa por los trascendidos: “¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban matando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y estoy recontento con ella”.

Thiago Medina habló por primera vez sobre su paternidad

Asimismo, señaló que su silencio se debió a que no se sentía cómodo para hablar del tema y que recién ahora quería hacerlo.

Pese a hablar acerca de esta incomodidad que sintió, no dudó en remarcar que la relación con Daniela está muy bien. Por este motivo, buscó vivir este feliz momento en la intimidad, ya que ella sabe perfectamente sus sentimientos.

Respecto al rol que los medios de comunicación cumplieron al filtrar la información del embarazo, se mostró molesto: “Le quise ir a contar a mi papá y él se enteró por los chismes de todos. No pude contarle bien, me hubiese gustado que le contemos a la familia nosotros tranquilos”.

Para finalizar y despejar cualquier rumor, confirmó que él es el padre de los gemelos que vienen en camino. “Los voy a cuidar, voy a estar ahí”, concluyó.