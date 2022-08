Jessica Biel y la aterradora miniserie sobre “la asesina del hacha” que se volvió furor

Los fanáticos de las historias de crimen y terror basadas en hechos reales tienen un motivo para celebrar: Candy, la escalofriante serie sobre “la asesina del hacha” está disponible en la plataforma de streaming Star+ y ya es furor entre los usuarios.

Lanzada internacionalmente como Candy: A Death In Texas, este drama criminal biográfico oriundo de Estados Unidos fue creado por Nick Antosca y Robin Veith, y se estrenó en mayo de este año.

En la piel de la protagonista, Candy Montgomery, quien fue acusada en 1980 de asesinar con un hacha a su vecina, está ni más ni menos que Jessica Biel, conocida por sus papeles estelares en The Texas Chainsaw Massacre, El ilusionista, The Sinner. Melanie Lynskey (Two and a half men, Don’t Look Up), por su parte, interpreta a la asesinada Betty Gore.

El tráiler de Candy, la serie que protagoniza Jessica Biel

Candy consta de apenas cinco capítulos de alrededor de 50 minutos cada uno, pero son suficientes para relatar con precisión este impactante hecho que tuvo en vilo a la sociedad norteamericana de finales del siglo pasado.

Todo ocurrió en la pequeña ciudad de Wylie, ubicada en el condado de Collin, Texas. Allí, la comunidad local comparte la iglesia y prácticamente todas las actividades sociales que son el eje de su pertenencia.

La protagonista de esta historia era un ama de casa como tantas otras, pero de un día para el otro terminó inmersa en un verdadero infierno.

“Candy Montgomery es una ama de casa y madre de 1980 que hizo todo bien: un bien esposo, dos hijos, una buena casa, incluso la cuidadosa planificación y ejecución de las transgresiones. Pero cuando la presión de la conformidad crece en su interior, sus acciones piden a gritos un poco de libertad”, reza la sinopsis oficial de la película. Y agrega: “Hasta que alguien le dice que se calle... con resultados mortales”.

Jessica Biel, la protagonista de la aterradora miniserie Candy (Foto: Captura de video)

Concretamente, la mujer fue acusada de asesinar a su vecina, Betty Gore, luego de tener una aventura con el esposo de Gore, Allan, interpretado en esta miniserie por el actor canadiense Pablo Schreiber, conocido por sus papeles en Orange Is the New Black, American Gods y Halo. Completan el reparto principal de Candy Timothy Simons (Veep, The Interview, The Boss) como Pat Montgomery y Raúl Esparza (Law & Order: Special Victims Unit, Custody, Dopesick) como Don Crowder.

Cuando Candy ve que el romance con el marido de Betty va en serio, decide confrontar a su mejor amiga, pero la conversación termina de la peor manera.

La ficción explora cómo la cultura de la década de 1980 en los suburbios de Texas afectó la salud mental de Betty y, más allá del resultado real del juicio, los creadores quisieron mantener cierta ambigüedad en cuanto a si la protagonista era o no era realmente culpable.

Candy está disponible en Latinoamérica a través de Star+ (Foto: Captura de video)

Aunque se trata de una producción de la plataforma Hulu, la serie se encuentra disponible en Latinoamérica a través de Star+ y sin dudas se posiciona como una de las propuestas más interesantes del año en materia de true crime, un género que gana cada vez más adeptos en nuestro país y en todo el mundo.