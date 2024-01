escuchar

Corría 2007 cuando Justin Timberlake y Jessica Biel empezaron su relación y rápidamente se perfilaron como una de las parejas más famosas de Hollywood. Cinco años después, se convirtieron en marido y mujer en una gran boda que se realizó en Italia. En 2015 nació su primer hijo, Silas Randall, y en 2020 agrandaron la familia con la llegada de su segundo niño, Phineas.

Pero lo cierto es que los actores atravesaron varias crisis y presuntas infidelidades los alcanzaron más de una vez. Aparentemente, ahora las cosas estarían peor que nunca y, a pesar de sus intenciones, los problemas no serían tan fáciles de solucionar. Según trascendió en los últimos días, Biel y Timberlake se podrían estar dirigiendo hacia una separación definitiva.

Justin Timberlake y Jessica Biel comenzaron su relación en 2007 (Foto: Instagram @jessicabiel)

Una de las situaciones más fuertes que debió enfrentar Biel sucedió en 2019, cuando aparecieron fotos de su marido en Nueva Orleans, muy cerca de la actriz, Alisha Wainwright. En ese entonces, ambos compartían el rodaje de la película Palmer, y en un descanso se los vio agarrados de la mano e intercambiando cómplices miradas, lo cual alimentó los rumores de romance.

Luego de que estallara el escándalo, el intérprete de “Mirrors” salió a hablar y pidió disculpas: “Hace unas semanas, se produjo un gran error al juzgar mi comportamiento, pero -déjenme ser claro- no pasó nada entre mi compañera de trabajo y yo. Bebí demasiado esa noche y me arrepiento”. En este sentido, le pidió perdón a su “increíble mujer” y a su familia “por ponerlos en una situación tan humillante”, además agregó: “Estoy centrado en ser el mejor marido y el mejor padre que pueda”.

Biel y Timberlake tienen dos hijos, Silas Randall (8) y Phineas (3) (Foto: Instagram @jessicabiel)

A pesar del escándalo, la pareja continuó junta e incluso al año siguiente le dio la bienvenida a su segundo hijo. No obstante, hoy las cosas entre ellos no estarían atravesando un buen momento y no se trataría solo de una crisis pasajera. “Corren rumores de que él y Jessica se dirigen a una separación”, indicó una fuente a la revista Life & Style. “Aunque se aman, toda la terapia de pareja a la que se han sometido simplemente no soluciona algunos de sus problemas subyacentes”, agregó.

En este sentido, advirtieron que, según amigos cercanos, Biel y Timberlake estarían “poniendo en orden sus finanzas”, de cara a una presunta ruptura permanente. Los actores habría intentado hacerle frente al complejo momento que atraviesan como pareja y hasta se habrían refugiado en su casa de Montana, “con la esperanza de alejarse del drama y empezar de nuevo”.

No obstante, la situación sería mucho más difícil de solucionar. De acuerdo a la fuente citada por la revista, Biel y Timberlake se encontrarían en “una encrucijada” y según apuntó, una “ruptura podría ser definitiva”. De momento, ninguno de los protagonistas se pronunció al respecto.

Jessica Biel y Justin Timberlake enfrentan rumores de separación https://www.instagram.com/jessicabiel/

Cabe mencionar, además, que en el último año, el nombre del protagonista de Amigos con beneficios se hizo eco en los medios, luego de que Britney Spears, quien fue su pareja entre 1999 y 2002, contara en su libro, The Woman in Me, que a los 21 años se realizó un aborto por pedido de Timberlake. “Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, admitió la cantante. “Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho. Hasta el día de hoy es una de las cosas más angustiantes que he experimentado en mi vida”, sumó.

Según la fuente citada por la revista Life & Style, “las revelaciones del libro de Britney sacaron a relucir más problemas de confianza de Jessica”. Si bien se mostraron juntos tras las contundentes declaraciones, esto habría hecho mella en la relación. También advirtieron que “nadie quiere divorciarse” y el deseo de que las cosas funciones existiría, pero podría ser “demasiado tarde”.