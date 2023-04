Jey Mammon volvió a la Argentina y compartió un particular video desde su casa

escuchar

Dos semanas atrás, Juan Martín Rago -conocido popularmente por su pseudónimo artístico, Jey Mammon- decidió abandonar la Argentina luego de que trascendiera la denuncia que Lucas Benvenuto le hizo en el 2020 por haber abusado sexualmente de él cuando era apenas un adolescente. Terminada su estadía en Europa, el conductor regresó a la Argentina y, ya instalado en su casa, compartió un particular video hogareño a través de sus redes sociales.

El miércoles 5 de abril, diez días después de que Lucas Benvenuto dijera públicamente que Jey Mammon abusó de él cuando tenía 14 años, el exconductor de La Peña del Morfi (Telefe) fue a Ezeiza para tomar el vuelo que lo sacaría del país. Aunque reacio, durante su paso por el aeropuerto se detuvo brevemente a hablar con LAM (América) para aclarar que viajaba con el fin de “relajar la cabeza”.

Finalizados sus doce días de estadía en Madrid, tiempo en el que permaneció instalado en un hotel boutique, en la mañana del lunes regresó al país y nuevamente se encontró con la prensa que lo esperaba para obtener algunas declaraciones. “Volví porque es mi país. Vuelvo a casa, viajé unos días a relajar un poco y acá estoy”, dijo.

En respuesta a los rumores de que volvería con un plan legal ya establecido, expresó: “No me fui a reflexionar, me fui a descansar. Volví a ordenarme un poco para establecer lo que tengo que hacer para dejar en claro cuál es la verdad, que me parece lo más importante. Es una acusación falsa y un hecho que no ocurrió”. Sobre la misma línea, confirmó que va a tomar cartas en el asunto para demostrar su inocencia utilizando “todo lo que haya y todo lo que yo tengo en relación a los hechos que no ocurrieron, que ya expliqué en las notas que di”.

“Yo no me escapé, me fui de vacaciones, a descansar, a ver amigos. Ahora volví y me voy a mi casa”, aclaró. Y, finalmente, aseveró:“Lo que tengo que hacer ahora tiene que ver con lo importante: contrarrestar una denuncia falsa y gravísima que atenta contra mí. Ustedes ya saben lo que está pasando. El resto lo irán viendo a lo largo de estos días en las notas que dé, ya se irán enterando”.

Dicho eso, se subió al auto de camino a su casa, no sin antes aclarar que no tiene planeado “recluirse” ni quedarse encerrado como lo hizo durante los días posteriores a que trascendiera la causa en su contra. Esta determinación quedó en evidencia una vez que llegó a su departamento ya que, en las horas siguientes, comenzó a utilizar sus redes sociales con normalidad, como lo hacía antes del estallido de la polémica.

Contrario a sus últimas publicaciones, las cuales se refieren en su mayoría a la denuncia en su contra, en sus recientes Historias de Instagram subió un video hogareño que tiene como protagonistas a una de sus mascotas. Con un tono descontracturado y bromista, el creador del personaje de Estelita escribió: “Vos serías García”, en referencia a que su gato llamado López estaba comiendo del plato de alimento del otro felino de la casa, el cual se llama García. De esta manera, dejó en clara cuál será su postura de cara a lo que se viene, al menos en el plano de las redes.

