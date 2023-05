El cartel que incomodó a Georgina Barbarossa en La Peña de Morfi y que fue sacado del aire: “Que vuelva Jey Mammon”

escuchar

Un incómodo momento se vivió al aire de La Peña de Morfi (Telefe) este domingo. Mientras se realizaba una presentación musical, desde su casa uno de los televidentes del programa pidió por la vuelta de Jey Mammon a la conducción del ciclo. El reclamo fue rápidamente retirado de la pantalla y Georgina Barbarossa evitó hacer comentarios al respecto.

Todo el caso de Juan Martín Rago, nombre real de Mammon, generó mucha polémica en el plano mediático. Luego de la denuncia y los testimonios de Lucas Benvenuto, el conductor experimentó muchos cambios en su vida. Con tiempos divididos entre la Argentina y España, Jey mantuvo distintas estrategias para mostrarse frente a los medios y dar su versión de los hechos.

Luego de que se conociera la denuncia de abuso en su contra -presentada en 2020 y que se cerró tras quedar prescripta-, prácticamente la primera medida que tomó Telefe fue sacarlo de la conducción de La Peña de Morfi. En primera instancia y al menos durante el mes de abril, y antes de que se definiera al presentador que acompañará a Jésica Cirio en el ciclo, Georgina Barbarossa se hizo cargo de ocupar ese lugar.



En ese contexto se produjo la tensa situación este domingo. Todo ocurrió durante el show que brindó Tarragó Ros, el reconocido intérprete de chamamé. Como suele ocurrir en cada una de las presentaciones de artistas, el ciclo televisivo alterna entre imágenes del estudio y de la tribuna virtual.

Conectados mediante videollamada, cientos de televidentes tienen la posibilidad de salir en pantalla. Ante esta oportunidad, muchos optan por hacer carteles para dejar mensajes. En este caso, sorpresivamente un hombre pidió por el regreso de Jey Mammon a la conducción.

La familia primero se identificó con un papel en donde se podía leer “Britos Roscani de Mendoza”. Durante unos segundos, solamente se observaba esto, hasta que uno de los miembros del grupo familiar se percató de que estaban siendo filmados, se levantó rápidamente y tomó un segundo cartel que no salía en el plano. Inmediatamente, lo exhibió de frente a cámara con un mensaje claro: “¡Que vuelva Jey!”.

Luego de que se vio en vivo ese texto, el programa rápidamente quitó la imagen y volvió a emitir en pantalla completa lo que ocurría en el estudio. Sin embargo, esos segundos no pasaron desapercibidos para los espectadores, quedaron registrados y llamaron la atención en las redes sociales.



El hecho se da solamente unos días después de que Georgina opinara sobre la situación de Jey. Según su análisis, el conductor volvió “muy soberbio” de España y sus modos de dirigirse a los medios dan cuenta de esta situación.



“Por eso no hablé con él, porque no me dio ganas de hablar con él”, expresó en diálogo con Implacables (El Nueve). En esa misma línea, se dirigió directamente a él y de frente a la cámara reafirmó su opinión sobre el tema: “Jey, si estás viendo esta nota, sabelo”. “Justamente por esa actitud que tuvo, me pareció muy soberbio cómo volvió”, agregó y también manifestó que si Mammon hubiera pedido disculpas “las cosas hubieran sido distintas”.

