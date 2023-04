La prueba que usaría Jey Mammon para desmentir a Lucas Benvenuto: “Ya no tengo 16 como cuando me conociste”

escuchar

Luego de 11 días en Madrid, España, Juan Martín Rago, más conocido por su nombre artístico Jey Mammon, regresó a la Argentina con un solo objetivo: demostrar que Lucas Benvenuto habría mentido al momento de contar su historia vinculada al presunto abuso sexual que sufrió por parte del conductor, cuando tenía 14 años. Con la intención de cambiar la visión de las cosas, dio a conocer tres pruebas que contradicen los dichos del profesor de patín.

El audio que Jey Mammon usaría contra Lucas Benvenuto

Este lunes, en Socios del Espectáculo (eltrece), Rodrigo Lussich y Adrián Pallares compartieron en vivo el intercambio de textos y los audios que mantuvo Benvenuto con Mammon, mucho antes de la denuncia por abuso sexual presentada en el año 2020, que por determinación de la Justicia prescribió sin una investigación.

Con la noticia del arribo de Jey al Aeropuerto de Ezeiza, los conductores y su equipo de panelistas dieron a conocer las pruebas que el exconductor de Telefe usaría para desmentir a Benvenuto. “Él quiere demostrar que no violó a Lucas, que no lo drogó”, comentó Pallares y Mariana Brey interrumpió: “Quiere demostrar que no tenía 14 sino 16 años”, y agregó: “Hablé con Lucas la semana pasada y me dijo que se va a guardar un tiempo largo, meses. No va a dar más notas. Por lo único que volvería a aparecer en los medios es por la presentación de su libro y por la ley que lleva su nombre”.

La primera prueba que compartieron en Socios fue un audio que Mammon utilizaría para demostrar algo que afirmó en las tres entrevistas que brindó antes de viajar a España. “Para que quede claro que había una relación con consentimiento”, adelantó Lussich. Estos mismos datan del mismo año que la obra El champán las pone mimosas en 2016, en la que el conductor actuaba.

“Recién leo y vos también sos más colgado Jey, que idio*** que soy. Igual no importa, tengo todas las noches libres para vos. Y respecto a lo del Champán, no sé si es más ver a la obra de teatro, no soy fanático del teatro, soy fanático tuyo. No te olvides que soy tu primer admirador desde las fiestas GH, no me acuerdo el nombre de las fiestas que hacías”, se escuchó a Lucas en el mensaje que le envió al conductor mediante WhatsApp.

El mensaje de texto de Jey para demostrar que Benvenuto mintió

Y agregó: “Me re coparía verte en acción. Quiero verte haciendo de lo que más te gusta. Si me ponen más cerca para poder verte, mejor”. En un segundo audio, se escucha a Benvenuto nuevamente en alusión al vínculo romántico que vivieron hasta antes de sus 25 años. “Obvio que nos vemos antes. No quiero ir antes sin verte. Nosotros dos estamos acostumbrados a esto de colgarnos, por eso nos pasa lo que nos pasa y nos entendemos. Te quiero llenar de besos”.

Minutos más tarde, se mostró una captura de un mensaje de texto en el que se aclara que ambos se habrían conocido dos años después de que Benvenuto tuviera 14. “Mi vida cambió mucho. Ya no tengo 16 años como cuando me conociste. Cambió todo bonito. Tengo 23 años”, escribió Lucas en respuesta a una conversación previa con Jey. Esto último sería la prueba que en ocasión de ser necesario, el conductor presentaría en la Justicia. No obstante, sin representación legal aún confirmada, su presente en Buenos Aires es incierto.

Jey Mammon volvió a la Argentina

En las últimas horas, trascendió un video que indicaba que Jey Mammon emprendió su vuelo de regreso a la Argentina. El conductor pasó poco más de una semana en España, donde viajó luego de la gran repercusión que causó que saliera a la luz una denuncia por abuso sexual en su contra.

En la cuenta de Twitter de Intrusos (América TV) se compartió un video en el que se observa al conductor en el aeropuerto de Ezeiza. Abordado por periodistas, dio unas breves declaraciones y explicó por qué decidió volver. “Es mi país y vuelvo a casa. Me fui a descansar unos días a relajar un poco. No me fui a reflexionar, me fui a descansar y ahora volví a ordenar un poco lo que tenga que hacer para dejar en claro cuál es la verdad”, expresó.

El momento en que Jey Mammon llegó a la Argentina

De esta manera, Mammon concluyó su estadía en España. Durante sus días en Madrid, tanto él como quienes lo rodearon no estuvieron exentos de polémica. La mayor muestra de esto fue el caso de Omar Calicchio, quien tuvo que salir a aclarar cuál es su vínculo con el conductor luego de que los grabaran juntos en las calles madrileñas.

