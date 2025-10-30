La primera foto Juntos de Nico Vázquez y Dai Fernández y el detalle que reveló Yanina Latorre sobre la pareja

A tres meses de anunciar su separación de Gimena Accardi, con quien estuvo en pareja durante 18 años, Nicolás Vázquez confirmó lo que muchos ya sospechaban: su relación con Daiana Fernández, su coprotagonista en la obra Rocky. La pareja, que comparte escenario en el espectáculo teatral, ya no se esconde y comienza a mostrarse públicamente cada vez más unida, sobre todo tras la aparición de las primeras imágenes que los retratan compartiendo tiempo juntos fuera de lo laboral.

El miércoles en Sálvese quien pueda (América TV), se difundió la primera imagen de Nicolás Vázquez junto a Daiana Fernández tras confirmarse su relación. Asimismo, Yanina Latorre aportó detalles sobre cómo evoluciona el vínculo entre los actores: “A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, comenzaron a mostrarse juntos, ya está cada vez más avanzado, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares. De hecho, ahora se van en unos días a Filadelfia”, explicó, para dejar en claro que su relación sigue consolidándose día a día.

Dai Fernández y Nico Vázquez ya no se esconden: salieron a la luz las primeras imágenes desde que se confirmó el romance

Tras los primeros rumores y la publicación de algunas imágenes, finalmente llegó la imagen que confirma la relación. “Tenemos la foto”, anunció Yanina Latorre. Acto seguido, se puso a describirla: “Los ves muy relajaditos a la tarde saliendo de una de sus casas, ella, él, cafecito en mano, felices. No es raro verlos juntos a toda hora”.

Nico Vázquez y Dai Fernández se mostraron juntos (Foto: Instagram @sqp_oficial)

Además, la conductora compartió un detalle curioso sobre el próximo viaje de la pareja: “Van a correr la carrera más importante de Filadelfia, que es la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de Rocky. Creo que el 30 de noviembre termina el musical y hasta fines de enero no comienza. Van a ir a una reunión con el equipo de Sylvester Stallone porque el actor va a venir a ver Rocky a la Argentina”, contó, para detallar que el viaje estará ligado tanto a compromisos profesionales como a encuentros especiales.

Yanina Latorre reveló que ya están planeando un viaje juntos (Foto: Instagram @sqp_oficial)

Pero, los planes no terminan allí: después de Filadelfia, Nico y Dai piensan seguir con el viaje, con una escapada prevista a Nueva York. Además, Yanina Latorre agregó un detalle sobre el vínculo actual del actor con su expareja: “Me contaron también que, además de compartir mucho tiempo juntos, él ya estaría hablando cada vez menos con Gimena, como que empezaron a soltar”.

Qué dijo Nico Vázquez sobre su relación con Dai Fernández

Hace algunas semanas, en diálogo con SQP (América TV), Nico Vázquez se refirió a su vínculo con Dai Fernández como un romance incipiente: “Es algo nuevo, ni nosotros entendemos qué está pasando”. Además, reconoció que no le quedó otra alternativa que hacer pública su relación: “No puedo negar algo que estoy viviendo. Quiero caminar con ella por la calle”.

Nico Vázquez reveló qué es lo que aspira sobre su vínculo con Dai Fernández

El actor también se sinceró sobre lo que busca en esta nueva relación, y marcó una diferencia con su vínculo con Accardi. “La anterior fue muy expuesta por mí, por Gime, y eso hizo que hubiera como un idilio, un fanatismo. La próxima quiero que sea para adentro”, admitió.