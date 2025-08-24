La profunda reflexión de Jimena Barón sobre sus hijos y la presencia de Matías Palleiro: “Ya no estoy sola”

Jimena Barón se abrió ante su público y compartió una profunda y emotiva reflexión en sus redes sociales sobre la maternidad, el crecimiento de sus hijos y el rol fundamental de su pareja, Matías Palleiro, en esta etapa de su vida. La cantante, que es madre de un Morrison, de 11 años, y de Arturo, de unos pocos meses, expresó un sentimiento de alivio y plenitud al afirmar: “Ya no estoy sola y eso en mi caso es un alivio”.

La reflexión de Barón se disparó a raíz de un evento significativo en la vida de su hijo mayor: la primera fiesta de Momo. “Momo tuvo su primera fiesta, fue con pantalones y zapatillas mías. Yo demasiado entusiasmada tratando de ser esa mamá canchera que actúa con total calma, deseando que me cuente y me comparta sus cosas pero sin ser invasiva. Feliz de que crezca, pero algo melancólica”, empezó la actriz en el posteo, ante la atenta mirada de sus 6,8 millones de seguidores.

El posteo de la actriz que conmovió a todos

La experiencia de ver a Momo dar un paso más hacia la independencia la confrontó con la rapidez del tiempo y valoró la presencia de Arturo. “Por suerte el otro mientras toma la teta cómo la carta +4 del UNO… tranquila, hay bebé para rato… pienso… pero Momo era bebé hace tan poco“, reflexionó sobre el paso del tiempo y la nostalgia que se desprende de la crianza de sus hijos.

Jimena con Morrison cuando era bebé (Foto: @jmena)

La artista también proyectó sus pensamientos hacia el futuro, anticipando la adolescencia de Momo. “Deseando y emocionándome con esta nueva etapa de que sea ´grande´ ya con reuniones de viaje de egresados, kiosco y fiesta, pensando como ser una mamá compinche y como no quedarme helada cuando haga cosas de la adolescencia que hicimos todos y que algunas están bien y otras no tanto", aseguró sobre el hijo que comparte con el exfutbolista Daniel Osvaldo.

Uno de los puntos centrales y más tiernos de su mensaje fue cuando habló la llegada de Matías Palleiro a su vida. Jimena reveló que durante el período de maternidad en solitario, si bien se sintió “muy empoderada”, anheló una pareja para compartir la crianza.

“Ya no estoy sola y eso en mi caso es un alivio. Fue precioso nuestro vínculo mano a mano y confieso haberme sentido muy empoderada en su momento por estar maternando sola hasta que anhelé mucho mucho un compañero que me ayude. No sé si existe alguna ecuación divina, a veces creo y a veces descreo, pero yo me lo merecía y llegó Matías. Con el tiempo fui ablandándome y descansando y un día necesité ser un poco menos fuerte y vivir rodeada de mi equipo preferido, mi familia”, sostuvo la influencer y llenó de emoción a sus seguidores, que fueron viviendo cómo creció su vínculo con el empresario que arrancó en 2021.

La pareja se encuentra viviendo un gran momento (Foto: @jmena)

La culminación de su relato fue un momento íntimo y conmovedor con Momo tras su primera fiesta. A pesar de sus expectativas iniciales de que el adolescente no le “iba a dar ni bola”, la realidad la sorprendió gratamente. Momo, al regresar, se acercó a su madre con delicadeza para no despertar a su hermano y le susurró: “Ma, me acompañas a comer y te cuento?”. Este gesto llenó de una felicidad a Jimena, que tuvo que compartir toda esa emoción con su público.

“Y ahí estuvimos, charlando 1 am, mi cerebro en paralelo totalmente emocionado disfrutando cada gota del momento, sabiendo que muy posiblemente me comparta cada vez menos porque va a ser más y más grande y va a hacer su vida y yo ayer entendí que siempre voy a estar ansiosa esperando que me llame, que me cuente, que me pida, que me necesite y que me vuelva a hacer piñata el corazón”, concluyó el posteo sobre la maternidad, el amor y la construcción familiar que conmovió a todos.