Jimena Barón presentó La cobra, su nuevo disco

El año pasado, cuando ganó el premio Gardel a Mejor Álbum Nuevo Artista Pop por La tonta, su debut de pop chicloso e irónico con un hit de más de 60 millones de views, Jimena Barón completó simbólicamente la siempre inestable transición de actriz a cantante, pero se volvió a casa con una sensación agridulce. "Sentía que, como compositora, tenía que apagar un runrún", dice una tarde de julio que pasó ajustando detalles del lanzamiento de La cobra, su segundo disco. "Esa teoría que sentía en el aire de que con 'La tonta' había tenido suerte nomás". Fue así que el día después de que la premiaron se puso a buscar la canción que le evitaría el destino de one hit wonder. Jimena escribió primero el estribillo de "soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé" sola con su guitarra -"soy malísima tocando, pero me sirve para componer"- y siguió trabajando ida y vuelta con Lucas Biren, músico, productor y manager.

La canción se mantuvo en work in progress mientras ella iba camino a instancias finales de Bailando por un sueño, y giraba por el país (tocó en Jesús María, teloneó a Maluma) aprendiendo a toda velocidad a ser la clase de popstar que canta ante 15.000 personas. "Me acuerdo la primera vez que junté coreografía con cantar en vivo. ¡Lloraba! '¡No voy a poder, es imposible! Con razón todos hacen playback'. Fue ponerse a tiro demasiado rápido. Ahora con este disco y con este show está todo calculado. Estoy preparada", dice.

Jimena arrancó 2019 decidida a enfocarse casi exclusivamente en la música, y llevó "La cobra" y otras canciones empoderadas a Miami, donde colaboró con productores importantes del pop latino. "Estaba negada a componer y compartir con más gente, pero me relajé y salió algo buenísimo", dice de las sesiones con Joe Leone (Sofía Reyes, Becky G, Anitta, Lali), George Noriega y REC808 (la dupla detrás de "Calma" de Pedro Capó), y otros. "Igual siempre tengo una alarma. 'No, no. Yo no diría esto ni en pedo'. Lo que sea que salga, quiero estar yo, con lo que ya se sabe que soy yo. No perder esa identidad. Hace poco le dije no a un feat que hubiera estado buenísimo, pero no: yo no voy a decir una gansada. Si entro en una canción, tengo que agitar".

El viaje fue la primera experiencia de Jimena grabando en Estados Unidos, y sirvió también para que definiera (y defendiera) su sonido. "En 'La cobra' había algo muy argentino en la forma de cantar, super tanguero, no quería que pierda esa identidad. Tenía mucho prejuicio de ir a Estados Unidos y que me neutralizaran. Me dijeron que el estribillo no era el estribillo y que era el pre-coro, y yo dije '¡No, es así!'. Tuve que transar más con la música. Yo quería hacer una cosa más rara. Pero ahí ya todos me dijeron: 'Es demasiado'. Insistí con el acapela, que arranque la canción sin un beat. Eso tenía su extravagancia".

Barón volvió con un disco "de ocho singles, ningún relleno" y un nuevo nombre artístico quizás algo confuso: j mena (se dice Ji-mena). Precedido por el tema del título, indiscutiblemente uno de los hits del año, La cobra es una revancha en más de un sentido: "Sentía que se lo debía a todas las minas que se identificaron con lo mío. Nadie está orgullosa de ser 'La tonta'. 'La cobra' es levantarse de la 'La tonta'".

Aunque la sorprendió el rango de covers y memes que generó "La cobra", Jimena sabía que iba a ser un hit. Dudaba más del segundo single, el reggaetón "Quién empezó", un feat "soñado" con la ama del trap argento Cazzu -"pensaba: 'Me va a mandar a cagar' y se re copó. La rompió toda"-, que hoy acumula más de 10 millones de views. El nuevo corte es la cumbia "Se acabó", que tiene un video grabado en los estudios de Pasión de sábado en el que invierte los roles de género y pone a los hombres a bailar bien cosificados.

En "Gato", una colaboración todavía más inesperada con Ráfaga, j mena se apropia de las críticas de haters y las usa como bandera: "Soy traviesa, mientras más me critican, más me trepo a la mesa". El resto del disco continúa en la senda del pop latino actual, cantando letras sin filtro del tipo: "Vives pensando que ando rogando que me quieras un rato/ Vente pa' el cuarto que lo que extraño es lo que tienes colgando" ("Traicionera").

"Tanto que me critican, fuaaa. Acá tienen todas estas canciones. Y si no les gusta que se las metan en el culo", se ríe Jimena. "Con La tonta estuve cauta. Ahora voy a decir lo que tengo para decir. Me interesa bajar línea. Con diversión, con una canción que te dé ganas de arrastrar el culo, sí, pero tirando una data".