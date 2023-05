La frase de Sabrina Rojas con la que habría dejado en claro por qué no volvería con “El Tucu” López

escuchar

La separación de Sabrina Rojas del “Tucu” López sorprendió al mundo de la farándula a finales de abril, luego de la presunta infidelidad del locutor con una joven modelo, Damaris Cané. Si bien él desmintió que haya existido algún tipo de affaire en su visita a Villa Carlos Paz, la actriz decidió no seguir con su relación y se trasladó a Puerto Rico. A su regreso en Buenos Aires, se refirió al vínculo con su ex y lanzó una lapidaria frase, desde donde dio a entender que no habría reconciliación.

Este fin de semana Sabrina Rojas compartió mediante su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes en las que dejó entrever que ya se encuentra en su casa de Buenos Aires. Luego de unas vacaciones de ensueño en un destino balneario paradisíaco, la actriz retornó a su vida cotidiana más fortalecida que nunca. La presión de la prensa y el desgaste de su relación con López aportaron a su decisión de trasladarse a la isla caribeña para descansar.

Sabrina Rojas de descanso el fin de semana (Fuente: Instagram/@rojassasi

En sus historias temporales, la actriz publicó una imagen en la que apareció con una copa de champagne en el jardín de su casa y la tituló: “Tardecita”. Más tarde posteó en su perfil un carrusel de fotos junto a su mejor amiga Paola, quien oficia “hace 28 años” como uno de sus pilares fundamentales para mantener su estado anímico.

Tras su polémica ruptura, y pese a que el Tucu López clamó nuevamente por el amor de ella y una reconciliación, según detalló la revista Paparazzi, la actriz habría definido: “No lo pienso perdonar. Hizo mucho daño. Más allá de que volvimos a hablar, hoy no me siento bien”.

De momento, Rojas no tendría en miras un regreso a su viejo amor, el cual duró poco menos de dos años y se transformó en uno de los más intensos de la farándula. Con mucho cariños de ambos para declarar, en dichos anteriores la actriz dejó en claro: “A mis 42 años no me banco ni el rumor”. Hablaba en referencia a la presunta infidelidad del locutor con Damaris.

El llamativo posteo del Tucu López y la “respuesta” de Sabrina Rojas desde un yate en Puerto Rico

El “Tucu” López no atraviesa su mejor momento tras su separación de Sabrina Rojas. Luego de las entrevistas que dio tras su ruptura amorosa, utilizó sus redes sociales para reafirmar que aún continúa a la espera de una reconciliación con su expareja.

Desesperado, mediante los medios de comunicación y en sus redes sociales, el locutor manifestó en la necesidad de volver con Rojas, algo que ella rechazó. Ante ello, en sus Historias de Instagram, publicó el 24 de abril un video con una clara referencia a ella.

El desgarrador mensaje de Tucu López a Sabrina Rojas

En el fragmento audiovisual, que pertenece a un video viral de TikTok, se logra ver a una persona que baja las escaleras a toda velocidad y que su cabeza choca en seco contra la pared. El sujeto se cae mientras en la imagen se lee un mensaje que muchos le encontraron otra idea de fondo: “Así de duro te ando pensando todos los días”. El posteo de El Tucu rápidamente sorprendió a sus seguidores, quienes esperaron una reacción por parte de Rojas.

Con la intención de mantenerse lejos de la presión de la prensa, en sus redes sociales, Rojas aprovechó para enviarle una “respuesta” a López. Por el mismo medio que lo hizo su exnovio, compartió con su más de un millón de seguidores una serie de fotografías en bikini, desde un yate y con música de fondo. “Puerto Rico me sienta bien”, pronunció.

LA NACION