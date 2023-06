Paula Chaves recordó una intimidad con Pedro Alfonso: “Después me voy a arrepentir”

escuchar

Este miércoles por la noche, Paula Chaves estuvo por primera vez en el estudio de LAM (América) para dialogar con Ángel de Brito y sus panelistas. No obstante, en un momento de la extensa charla acerca de su vida y su trabajo en los medios, la conductora recordó una intimidad con Pedro Alfonso acerca de su hija Olivia, aunque después se arrepintió, pero ya era tarde.

En la noche del programa de farándula, Paula Chaves relató el momento en el que estuvo enojada con su padre, ya que se besaba con Graciela Alfano en pleno Bailando. “Era todo un montón”, indicó y explicó cómo fue su paso por el programa conducido por Marcelo Tinelli: “Pedro me cantaba Montaner, salíamos y entraba Virginia Gallardo y Ricardo Fort en un caballo blanco; era como todo un montón”.

No obstante, De Brito le consultó cuál fue el momento más difícil en ese certamen y la invitada respondió: “No me acuerdo... Quizá cuando me quebré. Nos quedamos fuera de la final porque también cayó Pedro y la coach Vanesa. Algún trabajito nos hicieron porque era tremendo. Ese año fue terrible, pero bueno, no quiero contar intimidades... pero bueno...me acuerdo que... hay cosas que después me arrepiento”, dijo entre risas la invitada antes de contar lo que sucedió.

Paula Chaves recordó una intimidad con Pedro Alfonso

Y luego sorprendió a todos con su inesperada respuesta. “Ese año la hicimos a Oli, los dos quebrados”, manifestó para las risas de las panelistas y luego explicó: “El Chato nos dejó en el departamento, Pedro entró con muletas y yo con la bota ortopédica. El Chato nos tiró en la cama literal: nos llevaron de Ideas del Sur hasta el cuarto porque no podíamos caminar y ahí nos dejaron”.

Si bien todo lo tomaron en chiste, el conductor remarcó que la situación del Bailando fue dramática y la invitada recordó que se había quebrado el quinto metatarsiano en esa participación en el que cobraron mucha relevancia junto a su pareja Pedro Alfonso.

Paula Chaves recordó el último pedido de su abuela fallecida y reveló que recibe señales de ella: “Empecé a hablarle”

Hace pocos días, Paula Chaves reveló otra intimidad a más de un año de la muerte de su abuela. La conductora se refirió a la dolorosa pérdida y al vínculo que mantiene con ella.

Todo ocurrió en la charla de Chaves con Catalina Dlugi, en Agarrate Catalina (La Once Diez), la famosa se refirió al vínculo que tiene con todos los seres queridos que fallecieron y afirmó que para ella aún están presentes: “Toda la gente que se me fue. Ahora le pido mucho a mi abuelita”.

El video de su abuela que compartió Paula Chaves poco después de su muerte

En esa misma línea, recordó que durante su último tiempo de vida ella se refería al momento de la muerte y le decía a su nieta que le pidiera cosas en voz alta. “Vos pedime muy fuerte, pero hablame en voz alta, así te escucho, y pedime lo que sea que te lo voy a cumplir”, reprodujo.

En otro fragmento de la charla, Paula también reveló que recientemente recibió una señal suya y que sintió un encuentro. Todo ocurrió en Carlos Paz, donde se decidió a comunicarse con ella: “Me puse debajo de un árbol, cerré los ojos y empecé a hablarle”.

Para su sorpresa, solo minutos después ya sintió el contacto. “Apareció una mariposa amarilla y negra, que nos sobrevolaba a mí y a mis hijos. Estuvo como 20 minutos así”, relató. La modelo relacionó este suceso con una aparición de su familiar y mencionó con mucho amor una de las características de la homenajeada: “El perro casi se la come tres veces, pero la mariposa aguerrida seguía. Y mi abuela era así: porfiada”.

