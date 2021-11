Jimena Barón protagonizó un insólito accidente doméstico y le pidió ayuda a sus seguidores

Si existe una celebridad que comparte su día a día en redes sociales, esa es Jimena Barón. Además de contar parte de los trabajo que hace, también publica anécdotas divertidas con su hijo Momo. En esta oportunidad, la cantante subió varios videos contando un extraño momento que vivió en el baño de su casa cuando le pasó algo insólito: perdió un cepillo facial en el inodoro.

A través de una serie historias que publicó en su cuenta en Instagram, la jurado de La Academia (eltrece) explicó que se levantó a la mañana para ir al baño y adormecida aún, golpeó sin querer la base de un cepillo facial que estaba pegada a la pared y fue a parar directo al inodoro. Aunque nunca dijo de cuál marca era, se trata de un objeto que utiliza para sus tratamientos en la cara que se hace ella misma.

“Esto es insólito. Chicos, hoy me levanté dormida y totalmente traumatizada porque me tenía que sacar sangre. Hice pis y cuando tiro la cadena, hago así [hizo un movimiento exagerado con el brazo] y voló mi cepillo gigante para lavarme la cara y se fue por el inodoro”, relató indignada.

El asombro de Jimena Barón al perder su cepillo facial luego de caer al inodoro (Crédito: Captura de video Instagram/@Jmena)

Pero lo que verdaderamente descolocó a Jimena es que no comprendió cómo, con el tamaño que tenía aquel elemento, no se quedó atascado de manera tal que lo pueda rescatar, sino que lo perdió del todo.

Con asombro, “La Cobra” expresó: “Tenía el tamaño de un calefón. ¿Es joda? ¿Cómo preparan el caño del inodoro? ¿La gente cag... ¿Microondas?”. Casi al final del video se le escuchó decir con nostalgia: “¡Volvé!”.

Jimena Barón compartió una imagen ilustrativa del cepillo facial que perdió en el baño (Crédito: Captura de video Instagram/@Jmena)

Como todo pasó tan rápido y no tuvo ni oportunidad de grabar el momento en que el cepillo se perdía por el desagüe, en el video -que musicalizó con la canción “I’ll say goodbye for the two of us” (”Diré adiós por los dos”) de Expose- colocó una imagen para que sus seguidores tuvieran una idea de la dimensión del objeto, señalando que no era para nada económico. “¡Ni rastro de mi cepillo de 100 millones de pesos!”, se lamentó.

La cantante compartió su asombro en redes sociales (Crédito: Captura de video Instagram/@Jmena)

Momentos más tarde, Barón subió otra historia con mucho humor donde se la vio sentada sobre el piso con el celular en mano y “revisando sus mensajes” en Instagram para ver si alguien empatizaba con ella y le compraba el cepillo.

“Me va a costar arrancar el día, tengo terapia hoy por suerte y el tema va a ser el cepillo. Voy a blanquearlo, voy a estar leyendo los mensajes directos. Yo ya lo pagué y ahora merezco que que me lo regalen”, manifestó en la filmación. Si llega a suceder o no, seguramente también lo publicará en sus redes sociales.