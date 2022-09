Jimena Monteverde retó en vivo a Juana Viale: “Estás haciendo cualquier cosa”

Este domingo, Juana Viale regresó a la televisión con su programa Almorzando con Juana (eltrece). Este hecho coincidió con la vuelta también de su abuela, Mirtha Legrand, ese sábado, luego de un prolongado período de ausencia de ambas de la pantalla chica. Como era de esperarse, el regreso estuvo marcado por momentos fuera de lo esperado, como cuando Jimena Monteverde la retó por un error que cometió en la cocina.

En el programa de regreso, la autora de Cualquiera puede cocinar instruyó a Pampita y a Juana Viale sobre cómo preparar las tradicionales pepas. Mientras la modelo demostraba una hábil destreza para elaborar las formas de la crema, la conductora se mostró algo perdida y fue alertada por Monteverde.

Jimena Monteverde retó a Juana Viale por un error en la cocina.

“Juana, estás haciendo cualquier cosa. Porque el rollo no va así y las estás haciendo muy flaquitas”, expresó la cocinera. En ese momento, la conductora reaccionó y se justificó: “Si te tenés que comer 25 [galletas], es mejor hacerlas delgaditas”.

Pero Monteverde volvió a la disputa: “Bueno, está bien. Pero el rollo no va así. Mirá cómo te quedaron: parece un sancocho eso. Cualquiera”. Y agregó: “Te digo una cosa, a Pampita le quedaron mucho mejor, te lo digo”, lo que provocó la risa de la modelo.

Juana Viale regresó a la televisión este domingo con su programa 'Almorzando con Juana'.

En su regreso al programa, producido por su hermano Nacho Viale con StoryLab, Juana lució un diseño verde con transparencias de Gino Bogani y reveló cómo se sentía: “Sé que habrá mucha expectativa, soy un nervio caminando. Estoy muy feliz de estar acá. Me vine tranqui, como siempre, para arrancar. Ahora con este pasillo no se pueden quejar de que no muestro la ropa”.

Con respecto a la vuelta también de Mirtha Legrand a la televisión, apuntó: “La abuela decidió hacer los sábados y, para mí, estar los domingos es una forma de terminar de redondear esta oportunidad de manera completa. El primer año fue una suplencia, el segundo año era esperar cuándo mi abuela quería regresar...”.

La emotiva charla entre Juana y Pampita

Lejos del reto de Monteverde, en su debut, al que fueron también acudieron como invitados Guillermo Coppola, Ezequiel “el Polaco” Cwirkaluk y Rolando Barbano, Juana Viale mantuvo una emotiva conversación con Pampita, que estuvo al borde del llanto.

Pampita asistió como invitada al debut de 'Almorzando con Juana'. Captura de video

Tras el ingreso de la modelo en el plató, ambas se sumieron en un intenso abrazo, se emocionaron, y Ardohain felicitó a la conductora por el logro de tener su ciclo, emancipada en cierto punto de su abuela. “Sos una luchadora de la vida”, expresó Pampita.

Viale le respondió: “Vos también. Además, te noto en un momento de calma. Siento que te llegó todo, estás en un gran momento”. Ambas se dedicaron una sonrisa mutua y se dijeron lo mucho que se querían, instantes antes de ocupar la mesa.

Entre los comensales invitados, comenzaron a hablar sobre el cariño que reciben de la gente. “Hay algo especial, mucho cariño con el tiempo. La gente le da amor a mis hijos y es muy lindo eso. A veces no necesitamos las palabras, nos entendemos con la mirada”, dijo Pampita. Y apuntó: “No sé si este es mi mejor momento, pero es uno de mucha paz, estamos muy enamorados de nuestra familia. Y quise hacer mi reality, Siendo Pampita, porque la gente se alegra de ver lo que uno hace”.