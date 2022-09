El regreso de Juana Viale a la TV: mucho baile, transparencias, emoción y una curiosa revelación

Este fin de semana fue histórico para la familia Legrand: tanto Mirtha como su nieta, Juana Viale, regresaron a la TV abierta tras un prolongado período de ausencia y lo hicieron por la pantalla de eltrece luego de incesantes negociaciones. La vuelta de la Chiqui fue muy significativa. Como consecuencia de la pandemia de coronavirus, se vio obligada a permanecer más de dos años sin estar al frente de sus mesazas.

En ese contexto fue Viale quien tomó la batuta, se consolidó como conductora de ambos ciclos y se llevó un premio Martín Fierro por su trabajo. “Era un momento muy complicado para la Argentina y para el mundo, cada quince días íbamos renovando los votos con la cuarentena, así que comencé sin saber cuánto iba a durar esa continuidad ni lo que iba a pasar con la pandemia. Todo eso, que fue muy terrible, me fue dando un aprendizaje, aunque aún tengo mucho por aprender, pero fue un pequeño recorrido muy intenso”, le expresó Juana a LA NACION.

Juana Viale debutó el domingo en eltrece

Este año volvió a la pantalla chica en simultáneo con su abuela y con programa propio: Almorzando con Juana, bajo la producción de su hermano Nacho Viale con StoryLab. “La abuela decidió hacer los sábados y, para mí estar los domingos es una forma de terminar de redondear esta oportunidad de manera completa. El primer año fue una suplencia, el segundo año era esperar cuándo mi abuela quería regresar...”, sumó Viale en diálogo con este medio.

Juana Viale mostrando la escenografía Captura de video

En su debut, la conductora, quien lució un imponente diseño en tono verde de Gino Bogani con transparencias, entró al estudio cantando la flamante cortina del ciclo. “Primer programa de mi ciclo, bienvenidos del otro lado. Sé que había mucha expectativa, soy un nervio caminando”, reveló Viale, quien suele estar relajada y añadió: “Estoy muy feliz de estar acá. Me vine tranqui como siempre para arrancar, qué lindo el vestido de Bogani. Ahora con este pasillo no se pueden quejar de que no muestro la ropa”.

Juana Viale con Jimena Monteverde Captura de video

Luego, agradeció todos los ramos de flores recibidos (entre ellos, el del cantante Maluma) y remarcó que Valeria Gastaldi, hija del fallecido empresario Marcos Gastaldi, exmarido de su madre Marcela Tinayre, compuso la cortina musical. La exBandana interpreta el tema “Siempre contigo”. Al revelar ese dato, Viale no pudo evitar emocionarse.

Minutos más tarde mostró su Martín Fierro, el cual dejó en su escritorio y agradeció a la producción. “Yo pongo la cara pero mi equipo me contuvo. Gracias a mi hermano, y me encanta ahora porque es mi programa. Y por supuesto agradezco a mi abuela, que me cedió su trono, gracias, fue un placer haber estado en los dos ciclos”, añadió, para luego mostrar la escenografía y presentar a su chef, Jimena Monteverde, con quien siempre tiene divertidos intercambios.

Pampita y un intercambio muy emotivo con Juana

En su primer programa, Juana tuvo como invitados a Guillermo Coppola, Ezequiel “el Polaco” Cwirkaluk, Rolando Barbano y Carolina “Pampita” Ardohain, la primera en ser presentada.

La modelo y conductora ingresó con un vestido blanco de Maria Gorof y ni bien la vio a Juana, le dio un abrazo. Ambas se emocionaron y Pampita la felicitó por el logro de tener su ciclo.

Pampita y Juana, emocionadas Captura de video

“Sos una luchadora de la vida”, le expresó Pampita, y eso conmovió a Viale. “Vos también, además te noto en un momento de calma, siento que te llegó todo, estás en un gran momento”. Minutos más tarde, Ardohain le expresó lo mucho que la quería, y Viale le aseguró que el sentimiento es recíproco.

En la mesa, Guillermo Coppola habló sobre algunos detalles sobre la bioserie de su vida y aseguró que la figura de Diego Armando Maradona no tendrá un protagonismo tan grande como la gente cree. Por su lado, el Polaco aludió a los rumores de separación de Barby Silenzi y contó que está muy bien con ella, aunque es un “minuto a minuto” y que es feliz cuando puede estar con sus hijas; y Barbano habló sobre el doble crimen de Vicente López, aportando el toque de actualidad al programa.

El Polaco en Almorzando con Juana Viale Captura de video

Asimismo, se habló del tema de los celos, y el Polaco contó que Barby es celosa. Cuando a Pampita le tocó responder la misma pregunta, no dudó en hacerse cargo de lo que le sucede: “Sí, soy celosa, sí. No voy a ser políticamente correcta”, dijo entre risas. “Pero no al nivel de armar algún escándalo”, aclaró. Juana, en cambio, reveló que no lo es para nada. “Cuando alguien mira a mi novio, en cierto modo es un halago para uno, aparte todo se puede esfumar en un segundo, hay que disfrutar”, manifestó la conductora.

En cuanto al éxito de eltrece, El Hotel de los Famosos, Pampita aseguró que van a volver con una segunda vuelta. “Fue un proyecto soñado, un reality distinto que tuvo mucha repercusión. Se armaron parejas, estaba el villano, estaba el divertido...La gente se apropió de todo, mi suegra me llegó a preguntar por Locho, había mucha expectativa, así que hay muchas ganas de volver con muchas sorpresas, arrancamos pronto a filmar”, reveló Ardohain. “Volvemos con el Chino [Leunis], un excelente compañero”, reveló.

Sobre el final del programa, Juana contó que estaba muy nerviosa, que hubo mucho caos, pero que estaba feliz con el ciclo -”es mi mesaza, mi domingo”, remarcó- que tuvo como broche de oro un show del Polaco y en el que se la notó a Viale muy cómoda y espontánea, como ya había demostrado cuando reemplazó a su abuela en dos temporadas.

“Brindo por el esfuerzo, brindo por mis primeros invitados”, manifestó Juana al momento de alzar las copas y recibir un ramo de flores de sus hijos por su esperado debut.