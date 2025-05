Joaquín Acebo, actor de El Eternauta, contó cómo fue el accidente que desencadenó su parálisis facial

Desde que se estrenó el pasado 30 de abril, El Eternauta se convirtió en un fenómeno mundial del que todos hablan. Además de los detalles de la serie basada en la historieta de Héctor Oesterheld, todos quieren saber más sobre los incipientes actores que formaron parte de episodios clave; entre estos se encuentra Joaquín Acebo, quien en las últimas horas, además de hablar de su paso por la producción de Netflix, se sinceró sobre el traumático episodio que le cambió la vida para siempre.

El Eternauta, una de las series más vistas a nivel mundial Ornella Tiesso

El actor de 23 años que se puso en la piel de Micky Rovers, el boy scout que se une a la lucha contra la “nevada mortal” tiene una parálisis facial, consecuencia de un accidente que lo dejó en coma durante 21 días. “De chico tuve un accidente. Fui a un parque de diversiones en Luján y, no sé si ubican el tren fantasma... Es un juego bastante simple, pero el parque era terrible y el juego no tenía ningún tipo de seguridad”, expresó al aire de Podría funcionar (LOVE/ST).

Joaquín Acebo contó detalles del accidente que le cambió la vida (Foto: Captura TV)

En ese sentido, mencionó que en aquel entonces tenía solo cinco años, por lo que no era consiente de que algo le podía suceder. “Era un niñito con cero conciencia de lo que podía pasar, y el juego no tenía ningún tipo de ni cinturón o barra para que yo me pudiera sostener”, explicó.

Y precisó: “En uno de los giros, por alguna razón, me paré y en la curva que dio yo salí disparado. Yo estaba en el medio de mis dos hermanos, y quedé como enganchado entre el carro y las vías”.

Ante el impacto que causó frente a quienes estaban en el estudio, Joaquín aseveró: “Sí, bastante heavy. Mi cabeza quedó como rebotando y después se enganchó como en el carro”.

Además, dio detalles de las secuelas que le dejó el accidente que casi le cuesta la vida. “Del exterior me quedó la parálisis facial porque se me cortó el nervio que controla todo lo de la cara”, dijo mientras señalaba su rostro, y continuó: “Pero entré en coma. Estuve 21 días en coma, tuve triple fractura de cráneo, tuve desplazamiento del moides, que es el hueso que es vital para respirar, para comer, para ir al baño, para un montón de cosas".

Joaquín Acebo en El Eternauta

A pesar de lo que le ocurrió, Joaquín no bajó los brazos y encontró en la actuación su manera de seguir adelante. “Algunos pensaban que era maquillaje, pero no. Esta es mi cara”, sostuvo con humor.

Joaquín Acebo sobre su experiencia al trabajar con Ricardo Darín

Acebo también fue consultado sobre su experiencia con Ricardo Darín, quien interpretó a Juan Salvo, el personaje principal de la ficción. “Es muy loco trabajar con él”, dijo y comentó una situación que lo preocupó: “A mí me pasó algo muy loco, que es que yo llego el primer día a filmar y estaba como re frío, porque hasta que te metés en el personaje, yo estaba tanteando qué onda... Y vieron que tenés todo lo del traje, o sea, imposible moverse, respirar, o sea, difícil filmar con todo. Y mi primera escena era con Ricardo Darín y con César Troncoso, el que hace de Favalli”.

Luego, indicó que en aquella escena tenía que hacer varias cosas al mismo tiempo, y como no salía a la perfección, tuvieron que repetir la grabación ocho veces. “En el momento dije, está Darín y estoy quedando re mal”, se sinceró.