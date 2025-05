El Eternauta llegó a Times Square en Nueva York: los mensajes de apoyo

Como si fuera una puesta en escena de El Eternauta, Netflix compartió un video del anuncio publicitario de la serie, nada más y nada menos que en Times Square, uno de los lugares más transitados y emblemáticos del mundo ubicado en el corazón de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. En el mismo se puede observar que está nublado, hay humedad, llueve y las personas caminan con pilotos. Pero si algo resalta en esa imagen es el cartel LED en el que se ve la figura de Ricardo Darín con la máscara y la nieve tóxica que cae.

El anuncio de El Eternauta ya está en la Gran Manzana

“Mirá cómo le bendecimos el Times Square a los de Nueva York, la cultura argentina y El Eternauta están en todos lados“, publicó la cuenta oficial Netflix de Argentina. Y agregó: ”Ojo que esto no es como la Estatua de la Libertad de Munro eh, esto es posta". El anuncio está ubicado sobre las calles Broadway y 43, y el efecto especial que muestra cómo cae la nieve sobre Juan Salvo da la sensación de que también nieva sobre la Gran Manzana. “Ricardo Darín. The Eternaut. Now Playing only on Netflix (El Eternauta. Miralo ahora solo en Netflix)”, reza el aviso publicitario.

Ricardo Darin en El Eternauta Marcos Ludevid / Netflix

La publicación del video en la Gran Manzana contó con decenas de comentarios de orgullo y apoyo: “¡Qué emocionante ver que en tantos países disfrutarán de semejante producción argentina!”, comentó una usuaria; “Impresionante”, dijo otro; “Oigan mortales el grito sagrado!”, escribió uno con alusión al Himno Nacional Argentino. Quien también celebró esto fue una de sus protagonistas, Carla Peterson, que publicó unos emojis de manitos.

Los mensajes de apoyo tras la publicación del video de El Eternauta en Times Square (Foto: Captura Instagram @chenetflix)

Lo cierto es que esta adaptación de la historieta escrita por Héctor Germán Oesterheld y llevada a la pantalla por el gigante del streaming se convirtió en un éxito mundial. En Argentina, se ubica primera entre las 10 series más populares; mientras que a nivel global es la primera serie en español más vista y tercera en el podio general, donde compite con producciones de otros idiomas.

La historia del Eternauta transcurre en las calles de Buenos Aires Grupo Planeta

El hecho de que El Eternauta se haya convertido en un éxito mundial es un orgullo en muchos sentidos, pero principalmente en que otras personas que viven en diferentes países pueden conocer y descubrir un poco más de Argentina: la cultura, los juegos como el truco, las reuniones con amigos, las calles de la Ciudad de Buenos Aires y de zona norte, la jerga bien argentina y tantos otros elementos que nos representan.

Que una parte del país y la cultura se den a conocer a través de una serie de ciencia ficción sobre una invasión extraterrestre basada en una historieta de un autor argentino tiene un valor aún más significativo. Esto se debe a que, históricamente, la mayoría de las producciones del cine de ciencia ficción, ya sean invasiones, desastre naturales y otros sucesos, en su mayoría transcurrieron en escenarios distintos como Nueva York, París u otras ciudades de Estados Unidos.