escuchar

Se la jugó, casi de casualidad. El canal Crónica puso una urna en la céntrica avenida porteña Callao y solicitaba a las personas que pasaban que pongan en la urna un papel con la cara de Javier Milei o de Sergio Massa, los dos contrincantes en el balotaje presidencial del próximo domingo. Desde el piso del canal exclamaron: “Está Joaquín Levinton”. “Que lo retengan para que diga a quién vota”, pidieron desde el estudio del canal de televisión.

El músico, fundador y líder de la banda Turf, no dudó y encaró hacia la urna. Agarró la boleta de Milei y, cuando estaba por depositarla, la tiró a propósito detrás de la urna. Luego, tomó la de Massa y la metió, seguro de lo que estaba haciendo. El artista saludó, hizo gestos amables hacia la cámara y, al querer irse, el cronista lo retuvo para que explique su voto.

“Creo que es por votar al menos chiflado”, expresó Levinton. “Siempre voté a Luis Zamora. Pero ahora están estas dos opciones”, dijo el artista y reiteró: “Uno me parece muy chiflado y el otro me parece más neutro”.

“Me parece que la política está en el nivel más bajo, tanto intelectual, como a nivel de convicciones. No hay nadie que vote con convicciones”, sostuvo el cantante, quien también tuvo una destacada participación en el programa televisivo Masterchef en la edición de celebridades de 2021. “Vi el debate. Massa me pareció que estaba más suelto”, apuntó sobre el cara a cara que tuvieron el ministro de Economía y el libertario el pasado domingo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Levinton cuestionó a Milei: “Lo de la motosierra es muy raro”. “¿A vos te parece normal? Es una locura”, interpeló a los periodistas de Crónica. Y luego hizo referencia a una de las recorridas del candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la que encendió una motosierra. “Me causaba gracia porque estaba con la motosierra y le pasaba a un centímetro al que tenía al lado. No hay nada más peligroso que una motosierra”, afirmó.

Mientras el músico, de 48 años, criticaba a Milei, una mujer seguidora de Milei irrumpió y le contestó a Levinton. “Creen que es un chiflado, pero nada que ver. Le han hecho fama”, dijo la mujer, quien minutos después evitó dar su nombre. “Massa es un sinvergüenza”, lanzó la mujer, a continuación. “¿Y a usted que ande con una motosierra [Milei] qué le parece?”, preguntó, incisivo, el artista.

“Eso de la motosierra es una falsedad”, aseguró la mujer, a pesar de que hay decenas de videos publicados por los propios dirigentes de LLA y por diversos medios de comunicación que documentaron esa situación. “Le han hecho una fama espantosa”, reiteró y luego pasó al ataque: “Dígame cómo estamos viviendo ahora, dígame la economía”. Levinton, rápido y ocurrente le respondió: “La economía”.

“La economía es un horror, es un horror cómo está”, insistió la mujer. “Lo reconozco”, dijo risueño Levinton. “Pero me parece que no se soluciona con una motosierra”, añadió. “Pero qué motosierra, es la fama que le han hecho. No tienen derecho de haberle hecho esa fama”, dijo la mujer.

“¿A usted le gusta Milei?”, indagó el cantante. “Me encanta”, respondió con convicción la transeúnte. Y agregó: “El que no me gusta es Massa”. “¿Y antes a quién votó?”, preguntó casi en un rol de periodista Levinton. “No, antes no. Lo votaría a Milei muchas veces”, dijo y quiso cerrar la conversación por estar apurada. Después de finalizar el diálogo, Levinton hizo un pase como si fuese el cronista del canal, a quien saludó, y luego se retiró, entre risas.

LA NACION