Jorge Adolfo Ríos (71) mató a Franco Martín Moreyra (26), uno de los ladrones que entró a robarle en su casa de Quilmes Oeste. A raíz del hecho el jubilado quedó imputado por homicidio agravado y cumple la prisión preventiva en su domicilio. Sergio Berni defendió su accionar y tuvo contundentes definiciones para referirse al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y su correlato en los sectores más vulnerables. En su editorial, Jonatan Viale analizó el hecho de inseguridad y los dichos del ministro de Seguridad bonaerense.

"La cuarentena terminó. No escuché a nadie del Gobierno nacional, bonaerense ni porteño, que lo haya desmentido. Una de dos: o no se toman en serio a Berni o nadie quiere salir a reconocer que tiene razón. No sé qué es peor, las dos cosas son muy graves y preocupantes", sostuvo Viale en el inicio de su programa radial Viale 910 (La Red).

El periodista señaló que fuentes cercanas a Berni aseguran que en el conurbano bonaerense hay seis distritos en los que las personas incumplen el ASPO condicionados por la acuciante situación económica que trajo aparejada la pandemia. "Cerca del ministro te dicen que hay seis puntos rojos: Quilmes, Moreno, La Matanza, Merlo, Lomas de Zamora y José C. Paz", enumeró el periodista.

Además del incumplimiento de las medidas de confinamiento por la pandemia de coronavirus, Viale remarcó que en los puntos más sensibles del conurbano comienza a percibirse una aumento de la inseguridad. "Esto es algo que había adelantado desde el propio Gobierno, María Laura Garrigós de Rébori, la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) lo dijo", recordó.

El periodista remarcó otras variables que inciden en la crisis social: la liberación de presos, la falta de policías (ya sea porque están enfermos o abocados a los controles interjurisdiccionales). "Ante esto nos volvemos a pegar un porrazo contra la vergonzosa Justicia argentina. Disculpen la generalización, pero resulta agotador que siempre se pongan del lado de los chorros". El caso del jubilado en Quilmes [por Ríos] es otro ejemplo del país cambalache, sin valores, del país en el que rinde, garpa ser delincuente", opinó.

Tras explicar que la hija de Ríos le había comentado que su padre se había descompensado y enumerar una serie de enfermedades preexistentes del jubilado, Viale cuestionó que, desde distintos sectores, se tome partido a favor de los delincuentes y no se repare en la víctima del hecho de inseguridad.

"Es herrero, viudo, tres hijos, cinco nietos y vive solo. Llega un grupo de cinco delincuentes, barras del club Quilmes, violentos. Entran a la casa, tres veces, por la noche, le roban, no conformes le pegan una paliza fenomenal en la cara, en la pierna, en el brazo, amenazan con torturarlo con un destornillador, Jorge se defiende como corresponde, pelea por su vida, saca un arma, lamentablemente estaba armado, hay que preguntarse por qué una persona está armada y mata a uno de los delincuentes [por Moreyra]", recordó el periodista sobre los hechos que tuvieron lugar este fin de semana.

Enérgicamente, Viale mostró su enojo para quienes cuestionan el accionar de Ríos. "Escucho a un montón de amigos míos, periodistas que se ponen del lado de los chorros. Me duele tanto, no lo puedo entender. Es muy doloroso lo que estamos viviendo, la verdad no sé qué nos pasa. No me sorprende: en la Argentina es absolutamente normal que el delincuente sea premiado, que la víctima se convierta en victimario, pero no es un tema legal, sino de valores", aseguró.

Hacia el final de su editorial, Viale sostuvo que hubo un momento en el que se produjo una crisis de valores en la que se legitimó la delincuencia. Legitimación distorsionada por algunos medios de comunicación. "En ese mismo momento, el respeto por la ley y el orden pasó a ser un tema de la derecha nacionalista. Mezclan todo: si pedís orden sos facho, si pedís seguridad sos Aldo Rico, se pedís libertad de circulación sos [Luis Abelardo] Patti. Nos convencieron que violar la ley no es grave, nos convencieron que un policía llamado [Luis] Chocobar defendiendo a un turista era un asesino, nos convencieron de que la barrabrava tiene que llegar a la cancha custodiada por la policía, todo financiado por el Estado. Todo al revés", lanzó.