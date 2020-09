"Lo que más me preocupa es que el Gobierno no expresa ninguna conciencia de lo que está pasando", sostuvo el periodista Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de septiembre de 2020 • 11:40

Jorge Lanata analizó la marcha de la pandemia en la Argentina y criticó que el Gobierno "no se haga cargo de lo que está pasando". Además, dijo que el presidente Alberto Fernández "está funcionando como secretario de [la vicepresidenta] Cristina Kirchner", y que si la cuarentena sigue como hasta ahora es "porque Cristina lo está decidiendo".

"Lo que más me preocupa es que el Gobierno no expresa ninguna conciencia de lo que está pasando. Los tipos están completamente aislados de lo que está pasando. Y eso es lo que más me preocupa porque, si se dieran cuenta de lo que pasa, podrían cambiar algo. Cuando hacen una lejana referencia a lo que pasa dicen que es un invento nuestro", consideró el conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre) durante el pase de su programa con el de Marcelo Longobardi.

En relación con la cuarentena, Lanata afirmó que si "el Gobierno no se hace cargo de lo que pasa, es porque la cuarentena la pusieron ellos. La adhesión de la gente con Alberto está bajando y eso tiene que ver con que estamos discutiendo de una manera crítica la cuarentena".

"Va a llegar un momento en que se va a discutir si la cuarentena fue un remedio peor de lo que estaba pasando", agregó Longobardi. "En ese caso la responsabilidad es de los que pusieron la cuarentena, no de la pandemia, y nada indica que vaya a terminar", completó el también conductor de PPT Box (eltrece).

Más adelante, mientras conversaban sobre la imposibilidad de que vuelvan las clases en la provincia de Buenos Aires, la intervención de la política en el Poder Judicial y las críticas del Presidente a la Corte Suprema"en términos bastante violentos", Lanata consideró que "hoy Alberto está funcionando como secretario de Cristina. Y si eso sigue es porque Cristina lo está decidiendo. Para mí, es eso lo que está pasando", finalizó.