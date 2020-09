"Sería sensato que hablaran del tema de los colegios, pero no tienen aparentemente idea de nada de lo que están haciendo", dijo Jorge Lanata Fuente: Archivo

14 de septiembre de 2020

Jorge Lanata sostuvo que el Gobierno nacional "no tiene plan de ninguna cosa", cuando faltan pocos días para que el Ejecutivo anuncie una nueva extensión de la cuarentena en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Cada vez me encuentro con más gente que me dice esto seguro sigue hasta el año que viene. En serio, aun con vacuna, esto sigue hasta el año que viene. Realmente desde lo personal me parece bastante inimaginable que esto siga así, pero también me parecía inimaginable que estuviéramos seis meses como estamos", consideró el conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre).

En ese sentido, el columnista de policiales Rolando Barbano remarcó que "es lógico que haya contramarchas, pero no es lógico que estemos seis meses enclaustrados como si se acabara el mundo. En algún momento van a tener que tomar la decisión. ¿Los chicos no vuelven más a las clases en la Argentina?", se preguntó.

"El problema respecto a este asunto se enmarca en algo más general y es que no hay plan de ninguna cosa. Entonces, si vos tuvieras a un gobierno enfocado en desarrollar determinada idea económica y en solucionar el tema del dólar, también sería sensato que hablaran del tema de los colegios, pero no tienen aparentemente idea de nada de lo que están haciendo", finalizó.