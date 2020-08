"Los argumentos del Gobierno son infantiles por un lado, y miserables por otro", consideró el periodista Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2020 • 12:41

Jorge Lanata se refirió al banderazo del 17A y dijo que "es el resultado de querer meter leyes a los empujones", en relación con la reforma judicial que impulsa el Gobierno en el Congreso de la Nación.

El conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre) consideró que el evento fue "una pequeña pérdida de la calle para el Gobierno". "Pero si la situación social se sigue tensionando, como te lo dicen en off algunos intendentes o algunos funcionarios de la provincia, ahí sí la calle se puede llegar a perder. El Gobierno tiene miedo de ese cruce". En ese sentido, dijo que "no había una única consigna y eso me parece más democrático", añadió.

Cuando su compañera Marina Calabró opinó que "el riesgo es que se transforme en un movimiento antisistema, en un 'que se vayan todos'", Lanata replicó: "Yo creo que todavía no se arregló ese punto. El 2001 quedó latente. En aquel momento el 'que se vayan todos' no era una metáfora, era un pedido. Nadie lo cumplió. No se fueron todos. Se quedaron todos".

Y luego se preguntó: ¿Qué sistema vamos a defender? ¿El que tiene como diputado a Oscar Parrilli, que tendría que estar preso? ¿O el que tiene a Cristina [Kirchner] como vicepresidenta, que tendría que estar presa? ¿Ese es el sistema?".

En este punto, Rolando Barbano, el columnista de policiales comentó que "la gente siente que están haciendo algo distinto de lo que se necesita, que la están distrayendo, que venden una reforma judicial que la gente no pide".

"El Gobierno no está cumpliendo lo que dijo, que es que iba a tratar solo las leyes necesarias en el Congreso. Esto es el resultado de meter leyes a los empujones. La gente no es tarada. Se da cuenta", agregó Lanata.

Y, sobre el final de la conversación, agregó: "El esquema de cuarentena fracasó. Los argumentos actuales del Gobierno son infantiles por un lado, y miserables por otro, porque el Gobierno, que se supone que quiere la unión, dice que hay gente a favor de la muerte. ¿Perdón? ¿De que unión me hablás? Es ridículo".