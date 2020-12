El periodista participó de una entrevista en CNN Fuente: Archivo

El periodista Jorge Lanata brindó una entrevista íntima a CNN y allí analizó la actualidad política argentina, proyectó el escenario electoral de 2023 y se animó a filosofar sobre la muerte, propia y ajena. De esta manera, dijo que no tiene miedo de morir, aunque lo que sí existe es "el miedo a morir sufriendo". "Yo tengo una teoría rara: creo que nos convertimos en estrellas, y entonces lo que tengo es curiosidad", contó.

A menos de un mes de la muerte de Diego Maradona, Lanata consideró que entre los argentinos hay "un problema con el tema de la muerte". Además, opinó que "debe haber sido muy difícil ser" el Diez, y consultado por si también es difícil ser él, respondió que "a veces sí". "La calle de algún modo me protege", reflexionó y contó que "no le importan" los "insultos políticos". "Yo hace muchos años que trato de ganar libertad, en el sentido de libertad de cabeza y de expresión, y hace un tiempo bastante largo que, gracias a Dios, puedo hacer lo que quiero y decir lo que quiero, pero nunca completamente. Siempre hay cosas que te limitan un poco".

Lanata dijo que siente que "no terminó su carrera" y que esa creencia es lo que le permitió salir de las distintas enfermedades que atravesó. "Yo soy Jorge, yo soy Lanata; un pibe de Sarandí aun cuando ya no viva ahí hace muchos años. Yo me siento así y también todo el tiempo siento que me falta", contó. "Nunca paré, siempre quise seguir. Trato de mirar para adelante, no miro para atrás ni para los costados".

Durante la entrevista, el periodista recordó cómo transitó el país la muerte de Maradona y cómo fue el velorio. Entonces, dijo que si el Gobierno no pudo organizarlo y cree que menos podrá lidiar con el operativo de la campaña nacional de vacunación por el coronavirus. Pero pese a esta crítica, afirmó que "la vacuna no tiene ideología" y que él se daría cualquiera que estuviera aprobada. En ese sentido, lo que criticó de la rusa es que solo alcanzaría la fase tres.

"El acuerdo que hicieron con la vacuna rusa estaba hecho a través de una empresa que era totalmente impresentable y que se formó días antes de que el Gobierno anunciara el acuerdo: era una vergüenza", explicó. Y lanzó: "En un momento se ve que el propio Gobierno tuvo un poco de vergüenza y dijeron que iban a hacer un acuerdo de Estado a Estado. La vacuna rusa es mucho más cara que todas las demás".

En otro tramo de la entrevista, Lanata analizó el contexto socio-político argentino y, tras recordar que Cristina Kirchner estaba en contra del aborto, criticó el hecho de que se esté debatiendo esta temática en el Congreso en las vísperas de la Navidad. "El tema del aborto es parte del relato kirchnerista", sentenció y subrayó que es parte de la estrategia del Gobierno actual para obtener el voto progresista. "En algún momento, cuando [Cristina] vio que eso era popular y que le podía servir, se montaron al tema del aborto como un argumento del propio Gobierno".

En relación a esto, el periodista se permitió hacer un análisis acerca del escenario electoral de 2023. Tal como evaluó, si bien "Alberto todavía hoy cree que puede ir por la reelección", eso para Lanata no sería posible. Por el contrario, señaló que "Máximo va a ser sin duda el candidato kirchnerista", al contar con el impulso de Cristina, a quien describió como "una política estratega muy inteligente" enfocada en resolver sus problemas judiciales.

Consideró: "Hoy el poder de Alberto yo creo que es casi formal. El Gobierno está en manos de Cristina y lo que se podría pensar como decisiones a futuro tiene mucha mayor influencia del kirchnerismo que del peronismo".

Por el lado de la oposición, señaló que Mauricio Macri "aún no termina de definir el rol que quiere ocupar", y añadió: "Por lo que sé, no va a presentarse como candidato". Por el contrario, planteó que la fórmula estará compuesta por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Sin embargo, Lanata advirtió que "hoy la oposición no significa un riesgo para el Gobierno, más allá de la figura de Larreta, que es el dirigente opositor con la mejor imagen e incluso en este momento supera a la imagen de Alberto Fernández".

