17 de noviembre de 2020 • 22:56

Jorge Lanata se refirió este martes a la realidad social, política y económica que transita el país, atravesada por la pandemia del coronavirus, y opinó que existe "una cuarentena para el Gobierno" y otra para quienes están en contra de la gestión del oficialismo.

El periodista habló en TN Central sobre la marcha que se llevó a cabo por el Día de la Militancia, de la cual participaron una multitud de seguidores peronistas, y fue crítico con las medidas de distanciamiento: "Una cosa es la cuarentena para ellos y otra es la cuarentena para nosotros. Son dos cosas distintas".

Y sumó: "Cuando en su momento mucha gente salió a marchar con los banderazos, eran unos impúdicos, desagradables, ciudadanos de segunda. En ese caso estaba mal y ahora está bien. No pasa nada, todos pueden ir sin barbijo...".

En esa línea, y consultado por la situación económica, el conductor de Periodismo para Todos (PPT) resaltó la diferencia entre la pandemia y el confinamiento. "Nunca nadie se hace cargo del fracaso. La gestión no es buena, vengo diciendo hace tiempo que una cosa es la pandemia y otra la cuarentena, que fue el modo administrativo para combatirla. Hoy estamos viviendo los resultados de una mala cuarentena porque fue muy larga, se cerró demasiado rápido y hubo distintos errores. Fue una de las más extensas, si no la más extensa del mundo", dijo.

Con respecto a la compra de vacunas a las que accedió el Gobierno, Lanata fue categórico: "No creo que llegue en diciembre, recién en abril Rusia va a tener la fase 3 terminada. Si por algún motivo llegaran a darla, que no creo porque hay un quilombo logístico increíble, darían autorizada por el Anmat una vacuna que el propio país que la hizo no la autorizó".

Además, comentó el precio de las dosis y criticó la decisión del mandatario y el ministro de Salud para con el acuerdo. "La vacuna rusa [Sputnik V] cuesta 20 dólares. La de Moderna y Oxford cuestan 4. ¿Cómo es que la rusa cuesta 20?", preguntó.

Impuesto a la riqueza

El periodista también analizó el debate que transcurre en el Congreso de la Nación respecto del proyecto de ley para gravar las grandes fortunas.

"Es un tema complicado. Si lo planteas sin explicar los detalles, nadie podría estar en contra. Está bien que la gente que más tiene pague más que lo que menos tienen. No me parecería injusto, y pensando en el concepto de urgencia no está mal tampoco", dijo Lanata.

Sin embargo, aclaró que "hay que tener en cuenta los detalles" del proyecto porque "en la Argentina siempre son raros". Y ejemplificó: "La primera desconfianza es si será por única vez o para siempre".

Ajuste

"Estamos en pleno ajuste aunque el Gobierno quiera decir y mostrar que no. Es tonto plantear que no lo hay porque lo vivimos todos los días", aseveró el conductor al hacer referencia a las medidas económicas tomadas en el último tiempo.

Por último, se refirió al poder del sindicalismo en la administración de Fernández. "No creo que sea este el Gobierno que se pelee con los gremios. En general, cuando hubo ajustes en la Argentina los hizo el peronismo", concluyó.

