La historia de amor de Jessie Buckley, la favorita de los Oscar: una cita a ciegas, un ultimátum y una hija en común

La estrella absoluta de la temporada de premios tiene nombre y apellido: Jessie Buckley. Es la única que a esta altura debería estar ensayando su discurso de aceptación del Oscar a mejor actriz principal porque solo una decisión completamente inesperada podría cuestionar lo que sucedió con los más de 40 premios que ganó por su desgarradora, sensible y conmovedora interpretación de Agnes Hathaway en Hamnet. Si bien lleva más de una década de carrera con destacados logros laborales —nominación al Oscar a mejor actriz de reparto por La hija oscura (The Lost Daughter), el Laurence Olivier Award por su retrato de Sally Bowles en Cabaret en el West End, participación en la multipremiada serie Chernobyl y una destacada actuación en la aclamada Ellas hablan (Women Talking)—, aún hay muchos que recién están descubriendo sus títulos y su vida personal. Desde 2023 está casada con un misterioso hombre que conoció en una orquestada cita a ciegas.

Jessie Buckley es la gran favorita para llevarse el Oscar a mejor actriz por Hamnet Jeff Kravitz - FilmMagic, Inc

Una cita a ciegas

No es preciso saber qué le dijo el ejecutivo musical Marc Robinson a Jessie Buckley, con quien trabajó en la película Wild Rose (2019), cuando decidió que sería una buena idea introducirla a un tal Freddie. “Tengo a alguien para presentarte”; “Vamos a cenar con un amigo”; “Conozco a alguien ideal para vos”… Las preguntas no tienen respuestas, pero lo que sí se sabe es que les organizó una cita a ciegas en Hackney, Londres. Todo podía salir mal, pero algo en ellos simplemente hizo clic. Según la revista British Vogue, caminaron por el Regent’s Canal y luego fueron al bar The Dove, ubicado en la calle Broadway Market.

Previamente, la irlandesa mantuvo una relación con el actor James Norton, con quien trabajó en la serie Guerra y paz (War and Peace), una adaptación de BBC One de la obra de León Tolstói. Se separaron en 2018 tras tres años juntos. Recelosa de su intimidad, mantuvo oculto su noviazgo con Freddie Sorensen durante varios años. Recién en enero de 2024 en el pódcast Table Manners de Jessie y Lennie Ware dijo, al pasar, que estaba casada: “Uno de mis platos favoritos es la pasta con anchoas… Freddie la prepara, Freddie… mi esposo… Es de una receta del New York Times, pero solo lleva alcaparras, chiles, aproximadamente medio litro de aceite, perejil y ajo”.

Jessie Buckley conoció a su esposo Freddie Sorensen en una cita a ciegas que organizó un amigo en común de ambos Dave Benett - Dave Benett Collection

Durante la entrevista, contó que durante los inicios de su relación vivieron en Dalston, Inglaterra, y que pensaron en mudarse a Suffolk “porque nos enamoramos ahí”, pero finalmente se instalaron en Norfolk. “Unos amigos nuestros se mudaron ahí y compraron esta vieja casa por muy poco dinero en una subasta… y luego nos mostraron esta casa en la que vivimos, que es como del siglo XVI y se está cayendo a pedazos… es simplemente una casa antigua realmente increíble que estuvo ahí desde siempre”, comentó la actriz de 36 años.

Ese fue el lugar en el que decidieron casarse debajo de un enorme roble. Fue una íntima ceremonia para 40 personas organizada en siete semanas. El menú incluyó sándwiches de queso de Towpath Cafe de Londres con mini guinnesses y un karaoke alrededor de una fogata a las dos de la mañana. La pareja actualmente divide su tiempo entre Norfolk y Londres.

El comentario de Jessie Buckley sobre su marido en los Globos de Oro

Pero, ¿quién es Freddie Sorensen? Durante los últimos meses, Buckley fue dejando pequeñas migajas de su relación con este misterioso hombre de Islington, Londres, que trabaja en salud mental. “Volvió a la universidad para trabajar en salud mental”, reveló. Según Daily Mail, previamente fue productor de los programas The X Factor y Game of Talents. Además, según los registros, en 2018 lanzó Depresión para principiantes (Depression for Beginners), “un podcast que básicamente es yo intentando hacer algo que podría haberme ayudado cuando estaba en las profundidades del infierno psicológico”, dijo, de acuerdo con la sinopsis oficial.

De acuerdo con la transmisión oficial de los Globos de Oro, el de la imagen es Freddie, el esposo de Jessie Buckley (Foto: Captura de video)

No tienen redes sociales, ni tampoco caminan por la alfombra roja, por lo que no hay fotos de ambos juntos. Y esto tiene un motivo crucial, y es que, por la profesión de Sorensen, el anonimato es imperioso. “Mi marido estuvo disfrutando mucho de los canapés y cócteles gratis”, dijo Buckley en su discurso de aceptación del Globo de Oro el 11 de enero de 2026 en el hotel Beverly Hilton de California. Tras estas palabras, la cámara de la transmisión oficial se dirigió a la mesa de Hamnet y mostró por primera vez a su esposo. Luego se lo vio brindando con Steven Spielberg, Chloé Zhao, Paul Mescal y el resto del equipo de Hamnet.

Una renuncia

Al comienzo de la relación, hace ya siete años, Buckley y Sorensen tuvieron un dilema que la intérprete recién hizo público en noviembre 2025 en el pódcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz. Todo comenzó cuando le preguntaron si era un perro o un gato. No lo dudó: “Perro. No me gustan los gatos”. Pero eso no fue todo. “Los gatos son malos. Cuando empecé a salir con mi esposo, él tenía dos gatos”, dijo y reconoció que sabía que la iban a cancelar por su comentario. Contó que una de las gatas organizó “un golpe” contra ella. Cuando llegaba a la casa, encontraba su almohada defecada, por lo que le dio un ultimátum a su pareja: “Soy yo o los gatos”. “Gané yo, así que lo siento”, expresó victoriosa.

Más allá de revelar el dilema de pareja que tuvieron, la revelación le costó muy caro a Buckley. En las redes sociales la cuestionaron por haber echado a los felinos de la casa y se preguntaron qué pasó con ellos. En plena campaña de los Oscar y consciente de cómo un solo comentario puede amenazar con destruir una victoria que parecía asegurada, tuvo que salir a aclarar sus dichos. “Necesito aclarar algo para todos los amantes de los gatos: amo a los gatos. Me levanté esta mañana con el mundo pensando que no quiero a los gatos y realmente me hizo sentir enferma”, expresó el 6 de marzo durante su paso por The Tonight Show con Jimmy Fallon (NBC).

La aclaración de Jessie Buckley por su comentario sobre los gatos

“Hubo una mala interpretación porque en una entrevista me preguntaron si era un perro o un gato y creo que soy un cuarto gato y tres cuartos perro. Amo a los gatos”, enfatizó. De hecho, aseguró que hasta quiso actuar en la película Cats —una adaptación del musical de Andrew Lloyd Webber estrenada en 2019—, pero fue “la peor audición de su vida”, según sus propias declaraciones.

Una familia de tres

Formar una familia siempre fue un proyecto de vida para la protagonista de ¡La novia! (The Bride!). Admitió que mientras filmó Hamnet, donde interpreta a una madre que enfrenta la muerte de su hijo de 11 años, “deseaba profundamente” experimentar la maternidad. El 1 de abril de 2025, durante el CinemaCon 2025 en Las Vegas, le reveló al mundo que estaba embarazada. “No creo que haya sido una coincidencia que me haya convertido en madre después de Hamnet, porque avivó la llama en mí. Ser mamá es el mayor privilegio de mi vida”, dijo en diálogo con Entertainment Tonight durante los Palm Springs International Film Festival Awards.

En abril de 2025, Jessie Buckley reveló que junto a su marido estaban esperando a su primer bebé Mindy Small - WireImage

“Cuando estaba embarazada, una amiga me dijo: ‘Recordá que vos también sos algo nuevo… Este pequeño humano, vos, tu relación… Es intenso, pero me encanta”, expresó en el podcast Modern Love de The New York Times. Aseguró que estaba fascinada con la forma en la que su hija, cuyo nombre decidió no revelar, estaba descubriendo el mundo tan rápido. “Puedo ver cómo empieza a aflorar su pequeña personalidad. Veo la vida en ella, su determinación. Espero que ame la vida tanto como yo”, se sinceró.

Para la actriz, ser madre es el mejor papel que le tocó interpretar en su vida. Cuando su hija tenía ocho semanas, contó en una entrevista con Elle que había empezado a reírse y que lo consideraba uno de los sonidos más divertidos. “Lo mejor de ser mamá es cuando, incluso en un día difícil, te regalan esas sonrisas de otro mundo que te rompen el corazón en mil pedazos y pensás: ‘Todo va a estar bien’”, aseguró.