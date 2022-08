Fernanda Iglesias recordó su relación con Martín Bossi, tras las palabras de Momi Giardina: “Me dijo que había cortado”

En medio del escándalo que se produjo por las declaraciones de Momi Giardina sobre su relación con Martín Bossi, quien también tomó la palabra fue Fernanda Iglesias. La periodista fue involucrada por la bailarina, y según esa versión de la historia fue la causante de la separación con el humorista, y detonó todo el dolor que sufrió posterior al corte.

Todo comenzó hace algunos días, cuando Giardina habló sobre el vínculo. Ella y Bossi estuvieron en pareja durante casi cuatro años y vivieron un noviazgo muy intenso. A pesar de que aseguró que actualmente tienen un buen trato, confesó que sufrió mucho la separación. “Fue la única persona por la que tomé antidepresivos cuando me dejó. Estaba re enamorada”, aseguró en diálogo con Dame Aire (Radiovisión).

En esa misma línea, mencionó a la periodista y el rol que tuvo en el quiebre de la relación. Según comentó, todo ocurrió mientras trabajaba con Antonio Gasalla en una obra. Antes de salir a escena, se enteró de la nueva relación de su pareja de la peor manera: “Estaba en el camarín mientras leía una revista y una nota decía ‘La nueva pareja: Martín Bossi y Fernanda Iglesias’. Y así vi a mi novio de la mano con otra mujer”.

Luego de que estas palabras generaron repercusión, la bailarina comentó que llamó a su expareja para pedirle disculpas por lo que había dicho. Según expresó, el humorista entendió la situación y no tuvo problemas en aceptarlas.

Sin embargo, Iglesias quedó en medio de la historia. Ante ese contexto, no se quedó callada y dio su versión. Aunque la periodista no contradijo lo que se contó, sí reveló cómo fueron las cosas desde su lado. En LAM (América TV), fue consultada por Ángel de Brito sobre si efectivamente salió con el humorista y ella recordó que lo hizo durante tres meses en el 2008: “Para mí éramos novios”.

Fernanda Iglesias habló sobre su relación con Martín Bossi

En esa misma línea, detalló que se conocieron gracias a un periodista deportivo. “Yo trabajaba en Duro de domar. El ‘Chavo’ Fucks era amigo de él porque jugaban al fútbol juntos y una vez me dijo: ‘El que gusta de vos es Martín Bossi’. Yo en ese momento pregunté: ‘¿Quién?’. Porque no era conocido en ese momento”.

En un inicio, el encuentro no iba a suceder porque Iglesias salía con otra persona. Sin embargo, ella se enojó porque esa pareja no la llamó durante unos días en los que se fue de viaje y le pidió al periodista deportivo que le presente a Bossi. “Supuestamente estaba solo. Conocí a la madre y los amigos. Yo era la novia”, describió sobre el tipo de vínculo que tenían.

Por otro lado, rememoró que sabía que Momi Giardina había salido con el humorista, pero pensó que era algo terminado. En ese punto del relato y según el testimonio, la responsabilidad de no aclarar la situación recayó en Bossi, que en ningún momento blanqueó que seguía en pareja: “Yo sabía que ella había sido su novia porque él me lo dijo. Me dijo que ya había cortado con ella”.