En las redes: veraniega y exuberante, Florencia Peña compartió una foto retro

Florencia Peña se mantiene muy activa en las redes sociales, donde suele publicar postales de su familia, sensuales producciones fotográficas y otros contenidos que siempre animan a sus casi cinco millones de seguidores.

En esta oportunidad, la actriz compartió una imagen de varios años atrás, probablemente de la época en la que interpretaba a Bárbara Diez, el personaje de la comedia argentina Son de Diez, cuando Peña tenía 17 años y fue apodada como "La Pechocha".

Sin prejuicios ni ataduras a la hora de mostrar su intimidad, la actriz compartió la imagen en sus historias de Instagram y, fiel a su estilo, lo hizo con humor. "Una de recién en la pile", escribió sobre la foto vintage.

En la imagen se puede ver a la ex Casados con hijos muy joven, con el pelo largo y morocho, vestida con una malla enteriza azul con el clásico cavado de la época. La publicación la acompañó con el tema musical "Corazón", interpretado por Maluma.

Peña contó hace unos años que el tiempo dorado de Son de Diez significó el despegue de su carrera: a pesar de que ya había actuado en Festilindo, Clave de Sol y Los tuyos y los míos, esa fue la primera vez que las miradas realmente se posaron sobre ella y le resultó un tanto abrumador.

"Sufrí mucho en la etapa de 'La Pechocha'. A pesar de que amé hacer la tira, en ese momento, a mis 17 años era una adolescente muy expuesta con un cuerpo que no podía manejar", reconoció la jurado del Bailando en una conversación de 2018 con Ángel de Brito, en su programa Los Ángeles de la Mañana.

"Me miraban de una forma que no me gustaba y en esa época teníamos muy naturalizadas ciertas cosas que hoy serían impensadas. Yo sufría unos dolores de espalda tremendos y usaba remeras que me achataran cada vez que tenía que salir", confesó.