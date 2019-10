Anita Co fue sobreseída en la causa que le inició Juan Darthés

Anita Coacci en febrero, saliendo de los tribunales porteños tras una fallida audiencia a la que Juan Darthés no asistió; finalmente, la Justicia decidió sobreseerla Fuente: Archivo

Cecilia Martínez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de octubre de 2019 • 23:28

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 9 sobreseyó hoy a Anita Co en la causa penal iniciada por la denuncia presentada por Juan Darthés en su contra por injurias, luego de que la actriz lo denunciara públicamente por un presunto abuso sexual.

El pasado 10 de septiembre, los abogados del actor -quien también fue denunciado por Thelma Fardin ante la Justicia de Nicaragua por presunta violación- pidieron la convocatoria de una nueva audiencia de conciliación, que la jueza Fátima Ruíz López negó, para luego sobreseer a Anita Co.

La resolución favorable a la actriz se fundamenta "en la falta de interés de Darthés" -que reside en Brasil desde que fue denunciado por Fardin- de presentarse ante la justicia en las audiencias. Según señaló la abogada defensora de la cantante, Raquel Hermida, el desinterés se "manifiesta al haber viajado a Buenos Aires sin personarse ante el Tribunal".

La resolución "sienta jurisprudencia en materia procesal y confirma las garantías constitucionales de Anita Co", le aseguró Hermida a LA NACION. La abogada indicó que modifica la jurisprudencia en dos aspectos: "En primer término, porque en los juicios de injurias ahora va a ser necesaria la presencia del querellante; no sirven los poderes. Y, en segundo lugar, porque no hace falta estar inactivo sesenta días, lo importante es que lo que digas represente el interés real del querellante. Y, en este caso, se dice que Darthés quería continuar con la causa pero no lo demostró al venir al país y no presentarse en Tribunales".

En una próxima instancia, el actor tiene la posibilidad de recurrir el dictamen, por tratarse de un sobreseimiento, que es materia de apelación.

"¿Cómo me siento? Con ganas de brindar. Después de más de un año y medio de avisos, de citaciones, de audiencias, de falta de presencia, de incertidumbres, de esperas... Al fin estoy sobreseida. Siento muchas ganas de abrazar a los que quiero y me quieren, y brindar. Y siento más fuerte que nunca en mí el 'no nos callamos más'", le expresó la actriz a LA NACION.

El testimonio que originó la querella

La actriz y cantante, hija de Inés Rinaldi y Juan Carlos Coacci, denunció en febrero de 2018 un episodio que afirma haber vivido en el año 1999, cuando Darthés se encontraba haciendo una participación en la exitosa tira Gasoleros y ella recién daba sus primeros pasos como intérprete.

Co publicó una carta en su perfil de Facebook, en la que remarcó que decidió romper el silencio impulsada por testimonios de individuos que defendían a Darthés. "Estoy aguantando y conteniendo el decir o no decir y se acabó. Hoy leí que una vez más otra persona defiende públicamente a Juan Darthés. Yo no solo no lo defiendo, sino que le creo rotundamente a Calu Rivero y a todas las mujeres que deben existir y se callaron", empieza su descargo, que eventualmente se pone más personal.

"Lo que me pasó se lo conté a muy pocas amigas, a la psicóloga y a mi madre (a mamá solo por arriba). A mi viejo ni se lo conté porque no estaba bien visto hablar de ciertas cosas. Porque era incómodo. Porque era mejor no traer problemas. Porque era mejor no comprometer a nadie. En aquel trabajo no dije nada porque pasaría lo mismo y era Pol-ka y yo no era nada más que una actriz más del montón que había conseguido hacer un par de capítulos en la segunda temporada de Gasoleros y con ilusión cuidaba mi trabajo lo mejor que creía poder. Pero hoy me terminé de cansar. Yo soy mujer y soy feminista y no me voy a callar más", aseveró entonces.

Luego de que la cantante contara su versión de los hechos, el actor inició una querella contra ella por calumnias e injurias. Sin embargo, Darthés no se presentó a ninguna de las audiencias de conciliación penal a las que fue citado en Tribunales. En la primera convocatoria, tampoco justificó formalmente su ausencia.

En su escrito, la actriz había detallado cómo habría sido, según su versión, el momento en el que Darthés la habría acosado sexualmente en un camarín: "En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD (...) y el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá cómo me ponés'. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco", subrayó Co.

"Me callé. Por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto. Hoy los tiempos empezaron a cambiar. Si las mujeres seguimos callando nos convertimos en cómplices. Yo no quiero ser más cómplice de lo aberrante ni quiero cubrir de algún u otro modo a una sociedad e industria que sigue siendo machista y en la que nos rodean personas que bajo su poder creen que pueden hacer con nosotras lo que quieran (...) Mientras escribo, tiemblo. Porque se que al apretar publicar se puede llegar a venir una montaña en maremoto encima mío. Pero se terminó", concluía la actriz